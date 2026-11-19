وزارة التجارة: تخفيضات جديدة في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية يومي 21 و22 نوفمبر
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إقرار دفعة جديدة من التخفيضات الدورية في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، وذلك يومي السبت 21 والأحد 22 نوفمبر 2026، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار ودعم المقدرة الشرائية للمواطن، الذي يدخل أسبوعه الخامس.
وتشمل هذه التخفيضات، التي تُنظّم بالتنسيق مع المزودين والموزعين، المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف مناطق الجمهورية، وتتعلق أساسًا بتشكيلة من مواد التنظيف المنزلي بمختلف أحجامها وعلاماتها التجارية، على غرار الجافال ومعطر الأرضيات وسائل غسل الأواني ومساحيق وسوائل الغسيل الآلي واليدوي، بنسبة تخفيض تبلغ 15 بالمائة.
كما تشمل التخفيضات عددًا من المنتجات الفلاحية الطازجة، حيث حُدّدت أسعار الكيلوغرام الواحد على النحو التالي:
- البطاطا: بين 2050 و2300 مليم.
- البصل الجاف: 1400 مليم.
- الفلفل المسكي والحار: 1900 مليم.
- الطماطم: 2600 مليم.
- الكليمنتين: 1990 مليم.
- الرمان: 1500 مليم.
وفي ما يتعلق بلحوم الدواجن، تنخرط في هذه المبادرة مجموعة من المحلات المنتصبة بالسوق البلدي بباب الجبلي بصفاقس، من خلال توفير منتجات الدواجن بالأسعار التالية:
- الدجاج الجاهز للطبخ: 7500 مليم للكلغ.
- فخذ الدجاج: 9000 مليم للكلغ.
- صدر الدجاج: 12000 مليم للكلغ.
- شرائح صدر الديك الرومي (الإسكالوب): 16500 مليم للكلغ.
وتشمل هذه التخفيضات، التي تُنظّم بالتنسيق مع المزودين والموزعين، المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف مناطق الجمهورية، وتتعلق أساسًا بتشكيلة من مواد التنظيف المنزلي بمختلف أحجامها وعلاماتها التجارية، على غرار الجافال ومعطر الأرضيات وسائل غسل الأواني ومساحيق وسوائل الغسيل الآلي واليدوي، بنسبة تخفيض تبلغ 15 بالمائة.
كما تشمل التخفيضات عددًا من المنتجات الفلاحية الطازجة، حيث حُدّدت أسعار الكيلوغرام الواحد على النحو التالي:
- البطاطا: بين 2050 و2300 مليم.
- البصل الجاف: 1400 مليم.
- الفلفل المسكي والحار: 1900 مليم.
- الطماطم: 2600 مليم.
- الكليمنتين: 1990 مليم.
- الرمان: 1500 مليم.
وفي ما يتعلق بلحوم الدواجن، تنخرط في هذه المبادرة مجموعة من المحلات المنتصبة بالسوق البلدي بباب الجبلي بصفاقس، من خلال توفير منتجات الدواجن بالأسعار التالية:
- الدجاج الجاهز للطبخ: 7500 مليم للكلغ.
- فخذ الدجاج: 9000 مليم للكلغ.
- صدر الدجاج: 12000 مليم للكلغ.
- شرائح صدر الديك الرومي (الإسكالوب): 16500 مليم للكلغ.
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