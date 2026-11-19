أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إقرار دفعة جديدة من التخفيضات الدورية في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، وذلك يومي السبت 21 والأحد 22 نوفمبر 2026، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار ودعم المقدرة الشرائية للمواطن، الذي يدخل أسبوعه الخامس.وتشمل هذه التخفيضات، التي تُنظّم بالتنسيق مع المزودين والموزعين، المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف مناطق الجمهورية، وتتعلق أساسًا بتشكيلة من مواد التنظيف المنزلي بمختلف أحجامها وعلاماتها التجارية، على غرار الجافال ومعطر الأرضيات وسائل غسل الأواني ومساحيق وسوائل الغسيل الآلي واليدوي، بنسبة تخفيض تبلغكما تشمل التخفيضات عددًا من المنتجات الفلاحية الطازجة، حيث حُدّدت أسعار الكيلوغرام الواحد على النحو التالي:بين 2050 و2300 مليم.1400 مليم.1900 مليم.2600 مليم.1990 مليم.1500 مليم.وفي ما يتعلق بلحوم الدواجن، تنخرط في هذه المبادرة مجموعة من المحلات المنتصبة بالسوق البلدي بباب الجبلي بصفاقس، من خلال توفير منتجات الدواجن بالأسعار التالية:7500 مليم للكلغ.9000 مليم للكلغ.12000 مليم للكلغ.16500 مليم للكلغ.