تولّى والي منوبة، محمود شعيب، اليوم الخميس، التحويز الفعلي لـثلاث شركات أهليّة بالجهة بضيعات دولية فلاحية على مساحة 1338 هكتارا، في خطوة تعكس دخول هذه الشركات مرحلة الاستغلال الفعلي للأراضي المسندة إليها وانطلاق نشاطها الإنتاجي.وتتوزع الضيعات المسندة بصيغة الكراء بالمراكنة إلى 658 هكتارا لفائدة الشركة الأهليّة الجهوية "منوبة البيّة" بالمرناقية، و538 هكتارا للشركة الأهلية المحلية "الكادحات" في برج التومي بالبطان، و142 هكتارا للشركة الأهلية المحليّة "أرزاق" في برج التوتة بطبربة.وتأتي هذه الخطوة العملية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 8 من القرار المشترك الصادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في 4 نوفمبر 2025، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.وأكّد الوالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ملف تحويز الشركات الأهلية بالعقارات المخصّصة للاستغلال قد رأى النور أخيرا، بعد استيفاء الإجراءات الضرورية، معتبرا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تمثّل دفعا مهما لمسار التنمية الجهوية.وأضاف أنّه تمّت، بمناسبة عملية التحويز، دعوة القائمين على هذه الشركات إلى حسن استغلال العقارات المسندة إليهم، وبذل أقصى الجهود لتدارك موسم الزراعات الكبرى، من خلال الشروع في عمليات الحرث والبذر، مؤكّدا ضرورة إنجاح هذه التجربة عبر العمل الجادّ، والتفاهم المشترك وتضافر جهود جميع المنخرطين، بما يتيح إثبات جدوى نموذج الشركات الأهلية وقدرته على الإسهام في التنمية والإنتاج.وأشار الى انه إضافة الى تسوية مصاريف الموسم الفلاحي الجاري وقيمة الصابة على رؤوس أشجارها، تم الحرص على تسوية وضعية 26 عاملا مباشرا بالعقارات المحوّزة، وذلك بإحالتهم بنفس أجورهم وكافة حقوقهم الشغلية للشركات الأهلية.وكشف الوالي عن توفر قطعتي أرض إضافيتين تم تخصيصهما للتحويز لفائدة الشركات الأهلية، غير أنّه لم يتسنّ إسنادهما في الوقت الراهن، لعدم استيفاء شرط التوزيع الترابي للشركات الأهلية، وهو ما يتيح المجال لاستكمال إجراءات تأسيس شركات أهلية محلية جديدة والانتفاع بهذين العقارات.ولفت، في السياق ذاته، إلى أنّ المبادرات التي مازالت في طور استكمال إجراءات التأسيس بالجهة تشمل 28 مبادرة لتأسيس شركة أهلية 6 منها جهوية مازالت في مرحلة استكمال الإجراءات، علما أنّ أغلبها في المجالين الفلاحي والبيئي وفي قطاعات الترفيه والخدمات وتطوير البرمجيات، بما يعكس تنوّع مجالات الاستثمار التي تتجه إليها هذه المبادرات.يشار الى أن التحويز يأتي بعد اختيار الدفعة الأولى من الشركات الأهلية المنتفعة، والتي قدّمت مطالبا للحصول على عقار إثر وضع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في مارس المنقضي، 5 ضيعات دولية فلاحية بمعتمديات المرناقية والبطان وطبربة ووادي الليل ومنوبة، على ذمة الشركات الاهلية الناشطة والتي أنهت إجراءات التأسيس وعددها 6 شركات، منها شركة جهوية وحيدة هي "منوبة البية".وحضر مواكب التحويز اليوم عضوة مجلس النواب أسماء درويش، ومعتمدو المرناقية والبطان وطبربة كل بمرجع نظره، وأعضاء اللجنة الجهوية للإحاطة بالشركات الأهلية من التشغيل والتكوين وأملاك الدولة والفلاحة، ورئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، ورؤساء الإتحادات المحلية بالمرناقية وطبربة والبطان، وثلة من أعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحلية، والممثلين القانونيين للشركات الأهلية المذكورة.