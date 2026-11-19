نشّط مركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش من ولاية توزر، اليوم الخميس، يوما إعلاميا لفائدة تلاميذ المدرسة الإعدادية ابن شرف بحامة الجريد حول التنوع الوراثي لنخيل التمر وطرق اكثار الأصناف النادرة والمهددة، احتضنته ضيعة الفلاح محمد الأمين العشي بواحة قباش.ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي في إطار انفتاح المركز على محيطه، وبهدف مزيد التعريف بأصناف النخيل سواء المحلية أو العالمية التي يمكن أن تتأقلم مع مناخ الجهة على غرار أصناف البرحي والمجهول والصقعي التي يعمل المركز على إكثارها، حسب المهندس والباحث بالمركز المختص في التنوع الوراثي وإكثار النخيل عن طريق تقنية زراعة الأنسجة أحمد عثماني.وبيّن عثماني، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا اليوم الإعلامي مثّل مناسبة تعرّف خلالها التلاميذ على مدى تأثير التغيرات المناخية في جودة التمور وخاصة صنف دقلة النور التي أصبحت بجودة أقل من العادّة، وتعاني الجفاف وتيبس الثمرة مع تقديم البديل من أصناف محلية وعالمية يمكن أن تصمد أمام تغيّرات المناخ.وأشار إلى وجود أصناف أخرى في تونس لكن عددها قليل حاليا لذلك يتم العمل على إكثارها بواسطة تقنية زراعة الأنسجة التي مكّنت من إكثار بعض الأصناف، وتوفير فسائل للفلاحين لغراستها في انتظار مزيد توفير فسائل بالعدد الذي يستجيب لحاجياتهم، موضّحا أنّ الأصناف المحلية التي عمل المركز على إكثارها في المختبرات بواسطة زراعة الأنسجة هي البوفقوس ودقلة الباي، فضلا عن أصناف أجنبية أخرى.هذا ويواصل مركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش تنفيذ أنشطته الميدانية للتعريف بهذه الأصناف، ودعوة الفلاحين والهياكل الفلاحية إلى ضرورة تنويع الغراسات، وعدم الاقتصار على صنف دقلة النور.