أثارت حادثة تورّط عدد من التلاميذ في فبركة صور ومقاطع فيديو مسيئة لمدير مؤسسة تربوية وإحدى القيمات، جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية، بعد تحويل صور للإطار التربوي إلى مشاهد مركّبة في وضعيات غير أخلاقية، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.وكشف الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، رمزي اللوز، خلال تدخله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، الذي تقدمه هدى الورغمي، أن عدد التلاميذ المشتبه في تورطهم في هذه الواقعة يتجاوز سبعة، وتتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة.وأوضح أن الحادثة بدأت بعد تداول صور مفبركة لمدير المؤسسة وعدد من زملائه، من بينهم قيمة، قبل أن تصل إحدى هذه الصور إلى إدارة المؤسسة، لتُكتشف طبيعة المحتوى المسيء الذي تم تركيبه ونشره.وأشار اللوز إلى أن الملف أصبح محل متابعة أمنية، بالتوازي مع الإجراءات الإدارية والتربوية التي ستُتخذ في حق التلاميذ المعنيين، مؤكداً أن الإطار التربوي المتضرر من حقه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واعتبر المتحدث أن هذه الحادثة تمثل شكلاً من أشكال الاعتداء الإلكتروني على المربين، في سياق ما وصفه بتزايد الاعتداءات التي تستهدف الإطار التربوي، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، والتي تتخذ أشكالاً مختلفة، من الإهانة والتهجم اللفظي إلى الاعتداء الجسدي والتشهير عبر الفضاء الرقمي.ودعا اللوز الأولياء إلى مزيد مراقبة أبنائهم ومتابعة طريقة استعمالهم للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بخطورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإساءة إلى الآخرين وانتهاك كرامتهم وخصوصيتهم، مشدداً على أن الوقاية والتوعية تظلان ضروريتين إلى جانب الإجراءات التأديبية والقانونية.كما ربط المتحدث هذه السلوكيات بتراجع مكانة المربي في المجتمع، معتبراً أن الاعتداءات التي يتعرض لها المدرسون والإطار التربوي، وما يرافقها أحياناً من مواقف وسلوكيات صادرة عن بعض الأولياء، تؤثر في صورة الأستاذ لدى التلاميذ وفي علاقتهم بالمؤسسة التربوية.وفي سياق متصل، دعا اللوز إلى إصلاح المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها، بما يشمل البرامج والتوقيت وظروف العمل، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية ودورها في التربية والتنشئة، مؤكداً أن التلاميذ المعنيين، رغم خطورة ما حصل، يظلون في حاجة إلى التوعية والتأطير إلى جانب تحمل مسؤولية أفعالهم.