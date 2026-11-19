تنطلق اليوم بدار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد فعاليات الدورة السابعة لملتقى طريق الواحة الدولي للفوتغرافيا الذي سيمتد الى غاية يوم الاحد المقبل، ببرنامج يجمع بين المعارض والوشات التكوينية والخرجات التصويرية وفق ما أكده مدير هذه المؤسسة الثقافية لسعد شعبان ل"وات".وأوضح المصدر ذاته ان هذا الملتقى الذي يهدف لنشرف ثقافة التصوير الفوتغرافي افتتح عبر تنظيم ثلاثة معارض بدار الثقافة ابن خلدون حصص الأول للصور الفوتغرافية المتوجة في الدورة الفارطة من الملتقى في حين خصص الثاني للصور التي جلبها المشاركون في الدورة الحالية و افرد المعرض الثالث بعنوان " لمسة نخيل" للمنتوجات الفنية التي صنعتها الفنانة سناء بن عمر من فواضل النخيلكما يتضمن برنامج اليوم الأول من هذه الدورة معرضا للباس التقليدي بعنوان واحة الأزياء اصالة تتجدد باشراف هناء يوسف ليتواصل البرنامج في يومه الثاني من خلال انطلاقة اشغال الورشات والخرجات التصويرية الميدانية ومنها بالأساس ورشة العمل الميداني على زوايا الإضاءة الطبيعية في الواحة وتصوير البورتري التي سيحتضنها المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي باشراف المحكم الدولي الليبي إبراهيم عزاقةوفي الاطار ذاته، افاد لسعد شعبان بان الخرجات الميدانية في اطار مسابقة الصورة ستشمل المبردات المائية بكل من بوعبد الله وزاوية الحرث من معتمدية سوق الاحد الى جانب القيام بخرجة الى الكثبان الرملية المتصلبة بمنطقة الدبابشة من ذات المعتمدية علاوة على تخصيص ورشة لتلاميذ المدارس الابتدائية حول مبادئ استعمال الكاميرا في التصوير الفوتغرافي باشراف الأستاذ فوزي السوداني والفوتغرافي محمد امين بركاتيولفت المصدر ذاته الى ان اليوم الثالث من المهرجان سيخصص للقيام بجولة تصويرية في مدينة قبلي القديمة لتنطلق اثرها اشغال مسابقة الاكلة التقليدية باستعمال منتوجات الواحة باشراف جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير بفضاء البرطال بزاوية الحرث من معتمدية سوق الاحد يتخللها زيارة للمتحف بهذا الفضاء والمعروف بمتحف الحولي لجمعية موروثنا فرع قبلي الى جانب تنظيم مسابقة الشاف الصغير باشراف الشاف صالحة الأسود يفسح خلالها المجال للصغار لتحضير أنواع من الحلويات تعتمد التمر والرمان كمواد أولية لتفرد عشية هذا اليوم للخرجة التصويرية بمنطقة شط الجريدويختتم المهرجان يوم الاحد القادم عبر تكريم المشاركين والاعلان عن الفائزين بالمسابقات التصويرية بالتوازي مع عرض كافة الاعمال المشاركة في هذه الدورة الى جانب تنظيم ندوة فكرية حول الذكاء الاصطناعي وايجابياته وكيفية الاستفادة منه في المجال الفوتغرافي باشراف المحكم الدولي عبد اللطيف العكرمي