كشف الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية، خلال مداخلته في برنامجعلى إذاعة الديوان، الذي تقدّمه هدى الورغمي، عن تفاصيل حادثة ظهور أفعى بالقرب من عدد من التلميذات داخل ملعب إحدى المدارس الإعدادية، أثناء حصة للتربية البدنية، مؤكدا أن الحادثة أثارت حالة من الخوف والاستياء في صفوف الإطار التربوي والتلاميذ والأولياء.وأوضح المتدخل أن الحادثة جدّت يوم الاثنين، عندما كانت التلميذات يمارسن حصة التربية البدنية بالملعب، قبل أن تخرج أفعى من الأعشاب الكثيفة الموجودة بالمكان، على مسافة متر أو مترين تقريبا من موقع وجودهن، ما أثار حالة من الفزع.وأشار إلى أن محيط المؤسسة يشهد انتشارا كثيفا للأعشاب والقصب، التي يصل ارتفاع بعضها إلى نحو مترين، فضلا عن تراكم الأوساخ، وهو ما من شأنه أن يوفر بيئة ملائمة لاختباء الزواحف والحيوانات، ويزيد من المخاطر المحدقة بالتلاميذ والإطار التربوي.وأضاف أن المؤسسة تقع وسط منطقة سكنية، وعلى مقربة من مدرسة ابتدائية ومنازل المواطنين، محذرا من إمكانية انتقال الأفعى إلى محيط المساكن أو إلى فضاءات أخرى داخل المؤسسات التربوية، خاصة في ظل عدم معرفة مكان اختبائها بعد الحادثة.وأكد أن مدير المؤسسة قام بالمراسلات والاتصالات اللازمة مع السلط المحلية والجهوية للمطالبة بالتدخل، غير أنه لم يتم، إلى حدود يوم الخميس، تسجيل أي تدخل فعلي لإزالة الأعشاب وتنظيف المكان بشكل كامل.ولفت إلى أن الإطار التربوي بادر، في مرحلة أولى، إلى جمع تبرعات مالية لتوفير عامل تنظيف، غير أن الوضع يتطلب تدخلا بالمعدات والآليات اللازمة لرفع الأعشاب والأوساخ ونقلها، باعتبار أن عملية التنظيف لا يمكن أن تقتصر على مجهودات فردية.كما أفاد بأن الأساتذة نفذوا وقفة احتجاجية لمدة 15 دقيقة يوم الاثنين، للمطالبة بالتدخل العاجل وضمان سلامة التلاميذ والعاملين بالمؤسسة.وشدد المتدخل على أن المسألة تتجاوز مجرد تنظيف فضاء المؤسسة، لتتعلق بسلامة التلاميذ والإطار التربوي والمتساكنين، داعيا السلط المعنية إلى التحرك العاجل لإزالة مصادر الخطر والتوقي من تكرار مثل هذه الحوادث.