أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية، اليوم الخميس، بالاحتفاظ بمعز الحاج منصور، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .وأوضح المصدر ذاته لـ(وات) أنّ الاذن بالاحتفاظ جاء اثر سماع معز الحاج منصور صباح اليوم، بعد استدعائه طبقا للقانون، للبحث في شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، في شهر ماي 2026، ضد المعني من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والايهام بجريمة ومعالجة معطيات شخصية دون إرادة صاحبها.ويتعلق موضوع شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته، بتدوينات نشرها المعني في شهر سبتمبر 2025 تضمنت نسبة اتهامات خطيرة غير مثبتة ونعتا لاجهزة الدولة الامنية الرسمية بال"ميليشيات" ونشر هويات قيادات أمنية والتشهير بهم بما قد يعرض حياتهم للخطر.