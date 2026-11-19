أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بإعداد تطبيقة رقمية موحدة ومحينة، تكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة لمختلف المتدخلين في منظومة الزيتون، وتتضمن خاصة عدد المعاصر وتوزيعها الجغرافي وطاقات تحويلها وكميات الإنتاج، بما يتيح متابعة مؤشرات القطاع وتقييم تطور الموسم واتخاذ القرارات في الوقت المناسب استنادا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الخميس بتونس، على اجتماع المجلس الوطني للزيتون، والذي خصص لمتابعة سير موسم جني الزيتون وتحويله وتقييم أبرز مؤشراته، إلى جانب تدارس الصعوبات والإشكاليات المطروحة، خاصة المرتبطة بالظروف المناخية، واستعراض الإجراءات والتوصيات الكفيلة بضمان حسن سير الموسم وتطوير القطاع.وأكد بن الشيخ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على دور الديوان الوطني للزيت لمعاضدة جهود صغار الفلاحين، وحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية.وسجل الموسم الحالي، تأخرا في نسق جني الزيتون بمختلف مناطق الإنتاج مقارنة بالمواسم الفارطة، نتيجة الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما أثر على نسب استخراج الزيت، بما يستوجب تكثيف المتابعة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان حسن سير عمليات الجني والتحويل والمحافظة على جودة المنتوج، لا سيما في ظل وفرة الإنتاج العالمي لزيت الزيتون.وتناول الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات المهنية والقطاع البنكي والمالي، أبرز نتائج موسم 2025/2026، والمؤشرات المتعلقة بالموسم الحالي ومدى تقدم عمليات الجني والتحويل، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الوزارية المتخذة لفائدة القطاع.كما تم بالمناسبة، استعراض مدى تقدم تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2026، والإجراءات المتخذة في الغرض، إلى جانب التوصيات الرامية إلى الإحاطة بالفلاحين ومساندتهم وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم.وتركزت أشغال المجلس على جملة من المحاور ذات الأولوية، من أبرزها استكمال إصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للموسم وصيانة وتأهيل طاقة الخزن التابعة للديوان الوطني للزيت والرفع من جاهزيتها لاستيعاب كميات الإنتاج، علاوة على بحث آليات تمويل صغار الفلاحين وتيسير نفاذهم إلى التمويلات اللازمة، ودعم الميكنة في عمليات الجني بهدف التقليص من كلفة الإنتاج وتسريع نسق الجني.وتم التأكيد أيضا، على أهمية تثمين نتائج البحث العلمي وتعزيز دور التكوين والإرشاد الفلاحي، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع، إضافة إلى تثمين مادة المرجين واستغلالها في المجال الفلاحي وفق الضوابط الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن حسن التصرف فيها وتحويلها إلى مورد ذي قيمة مضافة.وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الفلاحة، على وجوب مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتوصيات المنبثقة عن المجلس، مع العمل على تذليل الصعوبات المطروحة واتخاذ الإجراءات الضرورية في الآجال المناسبة، بما يضمن حسن سير الموسم الحالي ويحافظ على جودة زيت الزيتون التونسي ويعزز تنافسيته ومكانته في الأسواق، باعتباره أحد أبرز المنتجات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.