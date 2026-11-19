لا تستقطب السوق الإفريقية سوىمن إجمالي الصادرات التونسية، يوجَّه ثلاثة أرباعها إلى بلدان شمال إفريقيا، في حين لا تتجاوز حصة إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما كشف عنه بارومتر تدويل المؤسسات التونسية في إفريقيا، الصادر مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.وبيّن البارومتر أن هذا التوجه المسجل سنة 2025 يتواصل رغم انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، وهو ما يعكس فجوة بين اتساع النفاذ المؤسساتي إلى الأسواق الإفريقية ومحدودية المبادلات التجارية معها، مقارنة بما تسجله كل من المغرب ومصر.وتبرز هذه الفجوة أيضا على مستوى المؤسسات، إذ تتوفر لدىمن المؤسسات المشمولة بالدراسة خصائص هيكلية ترتبط بالقدرة على التصدير، غير أنمنها فقط لها حضور فعلي في إفريقيا، فيما لا تزالمن المؤسسات ذات الإمكانات الهيكلية المرتفعة غائبة عن القارة.وأشار المعهد إلى أن النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والقدرات الداخلية للمؤسسات، وإن كانا شرطين ضروريين للتوسع في القارة، فإنهما لا يكفيان وحدهما لتحقيق ذلك.كما أظهر البارومتر أن حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا يظل تجاريا بالأساس، بدلا من أن يكون إنتاجيا، حيث تعتمدمنها على التصدير المباشر، فيما لا يتعامل أكثر من نصف هذه المؤسسات مع خمسة حرفاء نشطين في إفريقيا.واقترح التقرير جملة من الإجراءات لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في القارة، من بينها بناء علاقات مدروسة مع شركاء أفارقة، بما يعوض الاعتماد على شبكة العلاقات الشخصية لرؤساء المؤسسات، والمساهمة في تغطية تكاليف استكشاف الأسواق وتأمين المعاملات التجارية، فضلا عن الحد من العراقيل التنظيمية والصرفية واللوجستية.ويستند هذا المؤشر، الذي أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدعم من مشروع «قوافل»، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ من قبل مؤسسة «إكسبيرتيز فرانس»، إلى دراسة ميدانية شملت عينة من، ويهدف إلى قياس المكانة الفعلية للقارة الإفريقية في نشاط المؤسسات التونسية.