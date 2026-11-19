قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بعد استنطاق العراف كمال المغربي وسماع مرافعات محاميه الحكم عليه ب7 سنوات سجنا من اجل اهم تبييض الأموال و ممارسة الشعوذة والتحيل كما قضت الدائرة بتخطىته باكثر من 50 الف دينار ومصادرة جميع املاكه.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بالعراف « كمال المغربي » وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة .وكان منطلق الأبحاث ضد « عرّاف بومهل » حسبما هو متعارف عليه كان إثر رصد اعلانات فايسبوكية حول ممارسته »العرافة » وغيرها من الممارسات ذات العلاقة بالعلاج من بعض الأمراض، وبإذن قضائي تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس مداهمة منزله.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالعرّاف وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة مع انجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية اللازمة على ذمة البحث.