انتظم، اليوم الخميس، بالمركب التكنولوجي "اليف" بسيدي بوزيد، يوم إعلامي وتكويني حول النفاذ إلى مصادر التمويل وآليات الدعم لفائدة الباعثين الشبّان، وذلك ببادرة من جمعية "روافد للتنمية" وبحضور عدد من ممثلي وهياكل المرافقة والتمويل بسيدي بوزيد، والإدارات الجهوية ذات العلاقة، على غرار التشغيل والتكوين المهني والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.وبيّن رئيس جمعية "روافد للتنمية"، منجي كدوسي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم يستهدف الراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أفكارهم ومشاريعهم، وتعزيز قدرات أصحاب المبادرات وحاملي المشاريع في مجال النفاذ إلى مصادر التمويل والتعرف على آليات الدعم والمرافقة المتاحة، ويندرج في إطار مشروع "الأثر البيئي" (غرين امباكت)، الذي تنفذه جمعية روافد التنمية والتعاون الدولي.وأبرز أنه ستتم اتاحة المجال للحضور من الراغبين في بعث مشاريع لتبادل التجارب والإجابة عن استفسارات المشاركين حول فرص التمويل والمرافقة بغاية تحسين معرفتهم بآليات التمويل، وتعزيز قدراتهم على إعداد وتطوير مشاريع قابلة للتمويل، وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات المالية وهياكل الدعم، بما يساهم في تشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء بولاية سيدي بوزيد.و وتناولت التظاهرة مجموعة من المحاور الرئيسية على غرار التعريف بمصادر التمويل، وتقديم مختلف آليات التمويل المتاحة بما في ذلك التمويل البنكي والتمويل الصغير وبرامج دعم المبادرات الاقتصادية، إلى جانب التعريف بآليات الدعم والمرافقة، وإبراز دور هياكل الإحاطة والمرافقة في تطوير المشاريع ومساعدتها على تجاوز الصعوبات، والتعريف بفرص تمويل المشاريع البيئية، والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وكيفية التواصل مع مؤسسات التمويل من خلال فتح المجال أمام المشاركين للتعرف على شروط وإجراءات التمويل والتواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات والهياكل الداعمة.كما تخلّل هذا اليوم الإعلامي عدد من المداخلات للتعريف بآليات التمويل المتاحة وكيفية الاستفادة منها في مختلف الادارات العمومية.