شهد الثلاثاء 17 نوفمبر، سوق صلاح الدين بوشوشة ببنزرت إضراباً لباعة الخضر والغلال وذلك احتجاجاً على ظاهرة الانتصاب الفوضوي خارج محيط السوق.كما نفّذ الباعة وقفة احتجاجية داخل السوق منتقدين عدم تنفيذ السلط الجهوية لتعهداتها بخصوص وضع حد لظاهرة الانتصاب الفوضوفي في محيط السوق خاصة وان الأمر وصل الي حد عدم قدرتهم على ادخال السلع الي السوق وفق ما أكده الباعة.وأفاد الباعة بأنهم تلقوا دعوة من والي للجهة لعقد جلسة في الغرض يوم الاربعاء 18 نوفمبر معبرين عن أملهم في ان يتم الاستجابة لطلباتهم.