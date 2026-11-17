أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء عن عودة اللاعب حمزة حفيظ الى أكابر فريق الكرة الطائرة وذلك بعد تجربة احترافية قضاها في أوروبا.ولعب حمزة حفيظ في صفوف النجم الساحلي خلال فترتين، كانت الأولى من 2020 الى 2022 والثانية من 2023 الى 2026.وخلال تجاربه الاحترافية في أوروبا تقمص حمزة حفيظ أزياء نانسي الفرنسي وفولي لوب الايطالي وميتالورغ البلغاري.وستكون أولى مصافحة لحمزة حفيظ مع النجم الساحلي يوم الجمعة القادم حين يلاقي فريق جوهرة الساحل مولدية بوسالم خارج ميدانه في الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة.