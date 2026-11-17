تمحور اللقاء الذي جمع، أمس الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة التونسية بنواكشوط، حمدي زرود، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، يعقوب ولد أمين، بمقر الوزارة، حول سبل الارتقاء بالشراكة الثنائية في قطاعيْ التعليم العالي والبحث العلمي إلى آفاق أرحب.ولفت بلاغ نشر، اليوم الثلاثاء، على المنصة الاعلامية والاتصالية الخاصة بالدبلوماسية التونسية، الى أنه تم بهذه المناسبة استعراض علاقات الأخوة التاريخية والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، الى جانب التطرق إلى آليات تعزيز التبادل الأكاديمي، وتفعيل أطر التعاون المشترك بين جامعات ومؤسسات البحث العلمي في تونس وموريتانيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين في مجالات المعرفة والتنمية.