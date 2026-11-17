القصرين: إيقاف توريد التفاح إلى حين استكمال ترويج المخزون الوطني (المدير الجهوي للتجارة)
أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة بأنه تقرّر، بالتنسيق بين وزارتي التجارة والداخلية، إيقاف توريد التفاح إلى حين استكمال ترويج المخزون الوطني المتوفر بـمخازن التبريد، وذلك إثر الإشكاليات التي أثارها عدد من منتجي التفاح بالجهة على خلفية توريد كميات من هذا المنتوج من الخارج.
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الكميات التي تم توريدها من جنوب إفريقيا لا تتجاوز 40 طناً، وقد تم ترويجها بالسوق المحلية، في حين لم تدخل الكميات الأخرى إلى تونس، لعدم إسناد التراخيص اللازمة، مؤكداً أن الأولوية ستُمنح لـلمنتوج الوطني والمحلي حماية لـلمنتجين.
وأضاف أن الإدارة الجهوية للتجارة تعمل، بالتنسيق مع المنتجين والفلاحين وأصحاب مخازن التبريد، على إيجاد صيغ لترويج التفاح عبر المسالك المنظّمة، والتفاوض بشأن اعتماد أسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص إمكانية تحديد سعر مرجعي أو تسعيرة للتفاح، أفاد المسؤول الجهوي بأن هذا الإجراء غير مطروح حالياً، باعتبار أن أسعار البيع تخضع لـآلية العرض والطلب في السوق.
من جهتهم، عبّر منتجو التفاح بمعتمدية فوسانة عن ارتياحهم لـقرار إيقاف التوريد، معتبرين أنه يمثّل خطوة في اتجاه حماية الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، ثمّن الفلاح محمد بالطيبي، أصيل معتمدية فوسانة، قرار إيقاف توريد التفاح، واصفاً إياه بـالخطوة المفرحة التي انتظرها المنتجون.
وأشار إلى أن الفلاحين ينتظرون تدخّل المصالح المعنية لـلنظر في مسألة تسعير التفاح، موضحاً أن الأسعار المتداولة في الأسواق، والتي تبلغ نحو 6 دنانير للكيلوغرام الواحد وأكثر، لا يحدّدها الفلاحون.
مخزون وطني يفوق 160 ألف طنمن جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسانة عيسى العيدودي أن توريد التفاح في ذروة موسم الإنتاج المحلي، رغم توفر مخزونات هامة منه، من شأنه الإضرار بمصالح المنتجين.
وأوضح أن التفاح لا يندرج ضمن المواد الأساسية، مستغرباً المطالبة بتسعيره في الوقت الذي لا تخضع فيه مواد أخرى لـلإجراءات نفسها، على غرار الموز الذي يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه 22 ديناراً.
وشدّد العيدودي على أن زراعة التفاح تمثل رافداً اقتصادياً أساسياً بـمعتمدية فوسانة وولاية القصرين عموماً، محذّراً من تداعيات ما وصفه بـممارسات بعض كبار الموردين والتجار، خاصة في ظل وجود مخزون وطني يفوق 160 ألف طن.
ولفت إلى أن منتجي التفاح بالجهة، ومعظمهم من صغار الفلاحين والباعثين الشبان، ما زالوا يواجهون صعوبات مالية، من بينها الديون المتخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسات البنكية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة وكلفة الطاقة.
كما تفاقمت هذه الصعوبات بفعل الظروف المناخية الصعبة، ولا سيما أضرار البرد ونقص الموارد المائية والانقطاعات المتكررة للمياه، التي دفعت عدداً من الفلاحين إلى اقتناء صهاريج المياه بأسعار تتراوح بين 60 و80 ديناراً للصهريج الواحد.
يُذكر أن عدداً من منتجي التفاح بمعتمديتي فوسانة وسبيبة نفّذوا، أمس الاثنين، تحركاً احتجاجياً لـلتنديد بتوريد التفاح من الخارج، ولـلمطالبة بحماية المخزون الوطني.
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الكميات التي تم توريدها من جنوب إفريقيا لا تتجاوز 40 طناً، وقد تم ترويجها بالسوق المحلية، في حين لم تدخل الكميات الأخرى إلى تونس، لعدم إسناد التراخيص اللازمة، مؤكداً أن الأولوية ستُمنح لـلمنتوج الوطني والمحلي حماية لـلمنتجين.
وأضاف أن الإدارة الجهوية للتجارة تعمل، بالتنسيق مع المنتجين والفلاحين وأصحاب مخازن التبريد، على إيجاد صيغ لترويج التفاح عبر المسالك المنظّمة، والتفاوض بشأن اعتماد أسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص إمكانية تحديد سعر مرجعي أو تسعيرة للتفاح، أفاد المسؤول الجهوي بأن هذا الإجراء غير مطروح حالياً، باعتبار أن أسعار البيع تخضع لـآلية العرض والطلب في السوق.
من جهتهم، عبّر منتجو التفاح بمعتمدية فوسانة عن ارتياحهم لـقرار إيقاف التوريد، معتبرين أنه يمثّل خطوة في اتجاه حماية الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، ثمّن الفلاح محمد بالطيبي، أصيل معتمدية فوسانة، قرار إيقاف توريد التفاح، واصفاً إياه بـالخطوة المفرحة التي انتظرها المنتجون.
وأشار إلى أن الفلاحين ينتظرون تدخّل المصالح المعنية لـلنظر في مسألة تسعير التفاح، موضحاً أن الأسعار المتداولة في الأسواق، والتي تبلغ نحو 6 دنانير للكيلوغرام الواحد وأكثر، لا يحدّدها الفلاحون.
مخزون وطني يفوق 160 ألف طنمن جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسانة عيسى العيدودي أن توريد التفاح في ذروة موسم الإنتاج المحلي، رغم توفر مخزونات هامة منه، من شأنه الإضرار بمصالح المنتجين.
وأوضح أن التفاح لا يندرج ضمن المواد الأساسية، مستغرباً المطالبة بتسعيره في الوقت الذي لا تخضع فيه مواد أخرى لـلإجراءات نفسها، على غرار الموز الذي يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه 22 ديناراً.
وشدّد العيدودي على أن زراعة التفاح تمثل رافداً اقتصادياً أساسياً بـمعتمدية فوسانة وولاية القصرين عموماً، محذّراً من تداعيات ما وصفه بـممارسات بعض كبار الموردين والتجار، خاصة في ظل وجود مخزون وطني يفوق 160 ألف طن.
ولفت إلى أن منتجي التفاح بالجهة، ومعظمهم من صغار الفلاحين والباعثين الشبان، ما زالوا يواجهون صعوبات مالية، من بينها الديون المتخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسات البنكية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة وكلفة الطاقة.
كما تفاقمت هذه الصعوبات بفعل الظروف المناخية الصعبة، ولا سيما أضرار البرد ونقص الموارد المائية والانقطاعات المتكررة للمياه، التي دفعت عدداً من الفلاحين إلى اقتناء صهاريج المياه بأسعار تتراوح بين 60 و80 ديناراً للصهريج الواحد.
يُذكر أن عدداً من منتجي التفاح بمعتمديتي فوسانة وسبيبة نفّذوا، أمس الاثنين، تحركاً احتجاجياً لـلتنديد بتوريد التفاح من الخارج، ولـلمطالبة بحماية المخزون الوطني.
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