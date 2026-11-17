مخزون وطني يفوق 160 ألف طن



أفادبأنه تقرّر، بالتنسيق بينإلى حينالمتوفر بـ، وذلك إثرالتي أثارها عدد منعلى خلفيةمن هذامنوأوضح، في تصريح لصحفية، اليوم، أنالتي تممنلا تتجاوز، وقد تم، في حينالكميات الأخرى إلى، لعدم، مؤكداً أنستُمنح لـحماية لـوأضاف أنتعمل، بالتنسيق مع، على إيجادعبر، والتفاوض بشأن اعتمادتراعيوبخصوص إمكانيةأو، أفادبأن هذاحالياً، باعتبار أنتخضع لـفيمن جهتهم، عبّرعنلـ، معتبرين أنه يمثّلوفي هذا السياق، ثمّن، أصيل، واصفاً إياه بـالتي انتظرهاوأشار إلى أنينتظرون تدخّللـ، موضحاً أنالمتداولة في، والتي تبلغ نحو، لا يحدّدهامن جانبه، اعتبرأنفي، رغم توفرمنه، من شأنهوأوضح أنلا يندرج ضمن، مستغرباًفي الوقت الذي لا تخضع فيهلـنفسها، على غرارالذي يتجاوزالواحد منهوشدّدعلى أنتمثلبـعموماً، محذّراً منما وصفه بـ، خاصة في ظل وجوديفوقولفت إلى أن، ومعظمهم من، ما زالوا يواجهون، من بينهالفائدة، إلى جانب ارتفاعكما تفاقمت هذهبفعل، ولا سيما، التي دفعت عدداً منإلى اقتناءبأسعار تتراوح بينللصهريج الواحد.يُذكر أن عدداً مننفّذوا، أمسلـ، ولـ