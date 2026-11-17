أعلنت الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على إقرار منحة خصوصية جديدة لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات.ويأتي هذا الاتفاق، وفق بيان مشترك، إثر مراجعة الدولة لحساب التعديل الجغرافي، حيث تم الاتفاق على إدماج تعديل في آلية الفوترة، يتم بمقتضاه إحداث المنحة الخصوصية الجديدة التي تحتسب عن كل يوم عمل سياقة فعلي على شاحنة نقل محروقات، بقيمة تعادل 275 دينارا خاما شهريا، على أساس 26 يوم عمل.وقد أبرمت مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الاتفاق برعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم، على أن يدخل العمل بالإجراء الجديد حيز التنفيذ انطلاقا من أجر شهر نوفمبر الجاري.