في إطار متابعة تقدّم تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة، أمير القابسيوتمّ خلال الجلسة تقديم عرض حول التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027، وبأهدافه ومكوناته ،وآليات تنفيذه ،والفئات المستهدفة، والتمويل، ومسار التنفيذ ،والالتزامات، والمتابعة الفنية (ترقيم الخرفان، التلقيح، مكافحة الطفيليات...) ،والتسويقكما تم استعراض مدى تقدم إنجاز،وتنفيذ البرنامج وتقييمه من خلال تقديم معطيات متعلقة بتوزيع مطالب التسجيل حسب المعتمديات ،وحسب آلية الانخراط، ومؤشرات أخرى حول حصيلة الأيام الإعلامية للتعريف بالبرنامجوأشار والي الجهة الى أهمية هذا البرنامج في إحكام الإعداد الجيّد لعيد الأضحى المبارك ،ومساهمته في تعديل السوق خلال فترة العيد عبر توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنّ البرنامج يقوم على مقاربة متكاملة تربط بين الإنتاج المنظّم والتسويق المؤطر، من خلال دعم المربين في اقتناء الأضاحي وتسمينها، وتوفير الأعلاف والتمويلات اللازمة لذلكيُذكر أنّ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد يهدف إلى ضمان انتظام تزويد السوق بالأضاحي، ودعم مربي المجترات الصغرى وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية ،وضمان شفافية مسالك التسويقويعتمد هذا البرنامج على التأطير الفني والصحي، وتوفير الأعلاف ،والترقيم والتمويل الميسر وصولا إلى التسويق المنظم، والبيع بالميزان في نقاط بيع محددةكما يهدف إلى توفير حوالي 30 ألف رأسا من الخرفان ضمن منظومة إنتاج موجهة حصريا للتسويق عبر نقاط البيع المنظّمة