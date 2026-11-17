ولاية تطاوين :متابعة تقدّم تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027
في إطار متابعة تقدّم تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة، أمير القابسي
وتمّ خلال الجلسة تقديم عرض حول التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027، وبأهدافه ومكوناته ،وآليات تنفيذه ،والفئات المستهدفة، والتمويل، ومسار التنفيذ ،والالتزامات، والمتابعة الفنية (ترقيم الخرفان، التلقيح، مكافحة الطفيليات...) ،والتسويق
كما تم استعراض مدى تقدم إنجاز،وتنفيذ البرنامج وتقييمه من خلال تقديم معطيات متعلقة بتوزيع مطالب التسجيل حسب المعتمديات ،وحسب آلية الانخراط، ومؤشرات أخرى حول حصيلة الأيام الإعلامية للتعريف بالبرنامج
وأشار والي الجهة الى أهمية هذا البرنامج في إحكام الإعداد الجيّد لعيد الأضحى المبارك ،ومساهمته في تعديل السوق خلال فترة العيد عبر توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنّ البرنامج يقوم على مقاربة متكاملة تربط بين الإنتاج المنظّم والتسويق المؤطر، من خلال دعم المربين في اقتناء الأضاحي وتسمينها، وتوفير الأعلاف والتمويلات اللازمة لذلك
يُذكر أنّ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد يهدف إلى ضمان انتظام تزويد السوق بالأضاحي، ودعم مربي المجترات الصغرى وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية ،وضمان شفافية مسالك التسويق
ويعتمد هذا البرنامج على التأطير الفني والصحي، وتوفير الأعلاف ،والترقيم والتمويل الميسر وصولا إلى التسويق المنظم، والبيع بالميزان في نقاط بيع محددة
كما يهدف إلى توفير حوالي 30 ألف رأسا من الخرفان ضمن منظومة إنتاج موجهة حصريا للتسويق عبر نقاط البيع المنظّمة
وتمّ خلال الجلسة تقديم عرض حول التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027، وبأهدافه ومكوناته ،وآليات تنفيذه ،والفئات المستهدفة، والتمويل، ومسار التنفيذ ،والالتزامات، والمتابعة الفنية (ترقيم الخرفان، التلقيح، مكافحة الطفيليات...) ،والتسويق
كما تم استعراض مدى تقدم إنجاز،وتنفيذ البرنامج وتقييمه من خلال تقديم معطيات متعلقة بتوزيع مطالب التسجيل حسب المعتمديات ،وحسب آلية الانخراط، ومؤشرات أخرى حول حصيلة الأيام الإعلامية للتعريف بالبرنامج
وأشار والي الجهة الى أهمية هذا البرنامج في إحكام الإعداد الجيّد لعيد الأضحى المبارك ،ومساهمته في تعديل السوق خلال فترة العيد عبر توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنّ البرنامج يقوم على مقاربة متكاملة تربط بين الإنتاج المنظّم والتسويق المؤطر، من خلال دعم المربين في اقتناء الأضاحي وتسمينها، وتوفير الأعلاف والتمويلات اللازمة لذلك
يُذكر أنّ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد يهدف إلى ضمان انتظام تزويد السوق بالأضاحي، ودعم مربي المجترات الصغرى وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية ،وضمان شفافية مسالك التسويق
ويعتمد هذا البرنامج على التأطير الفني والصحي، وتوفير الأعلاف ،والترقيم والتمويل الميسر وصولا إلى التسويق المنظم، والبيع بالميزان في نقاط بيع محددة
كما يهدف إلى توفير حوالي 30 ألف رأسا من الخرفان ضمن منظومة إنتاج موجهة حصريا للتسويق عبر نقاط البيع المنظّمة
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