قامت بلدية تونس، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى السوق البلدي بالمنزه 9 لمعاينة عدد من الإخلالات والوقوف على جملة من النقائص المسجّلة داخل السوق، وذلك في إطار متابعة الوضعية العامة للأسواق البلدية والحرص على تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات.وتم خلال هذه الزيارة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول و بحضور رئيسة المجلس المحلي والإطارات البلدية المعنية، التنبيه على عدد من أصحاب المحلات وأصحاب نقاط البيع بضرورة تسوية وضعياتهم واحترام التراتيب البلدية الجاري بها العمل كما تمّت دعوتهم إلى خلاص المعاليم المستوجبة وتسوية وضعياتهم المالية تجاه البلدية.كما أذنت المكلفة بتسيير بلدية تونس باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة مستعجلة لإيجاد حلّ لربط نقاط البيع بالتيار الكهربائي بما يساهم في تحسين ظروف العمل داخل السوق وضمان حسن سير المرفق البلدي.وفي إطار متابعة التصرف في الأملاك البلدية والمحافظة عليها، قامت البلدية، أمس الاثنين، بتنفيذ عمليتي إخلاء لعقارين بلديين كائنين بنهج الخنيسي ونهج الشرفة بمنطقة باب سويقة.وقد جرت العمليتان، وفق بلاغ لمصالح الاعلام ببلدية تونس، بحضور العدل المنفذ ومتصرفة الدائرة البلدية بباب سويقة ورئيس مركز الشرطة البلدية الى جانب ممثلين عن إدارتي الأملاك البلدية وصيانة المباني وعدد من أعوان النظافة الذين تولّوا تأمين التدخلات اللازمة ورفع مخلفات الإخلاء.