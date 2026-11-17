و​اصل فينيسيوس جونيور استعادة ​مستواه، بتسجيله ثلاثة أهداف ‌في فوز البرازيل الساحق 7-صفر على ‌سنغافورة في مباراة ودية اليوم الثلاثاء، لتتعافى بطلة العالم خمس مرات ⁠من خسارتها المثيرة 3-2 أمام اليابان.وأحرز المهاجم، الذي سجل هدفي البرازيل في ​مباراة اليابان، ثلاثيته خلال أول 21 دقيقة من بداية ⁠اللقاء.كما سجل زميله في ريال مدريد إندريك، إلى جانب ⁠إستيفاو ويليان ورايان، أهدافا للبرازيل، بينما زاد راؤول سوهايمي ظهير سنغافورة الأيمن من معاناة صاحب الأرض بتسجيله هدفا عكسيا في مرمى فريقه.وتابع مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي والمهاجم رافينيا المباراة من ​المدرجات بعد طردهما بسبب الاحتجاج على قرار عدم احتساب خطأ لصالح جواو غوميز في ‌اللحظات التي سبقت هدف فوز اليابان.وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما ⁠تلقى تمريرة من لاعب الوسط ‌برونو غيمارايش داخل منطقة الجزاء. وسرعان ما أضاف الهدف الثاني، ثم أكمل ثلاثية إثر تمريرة من إستيفاو وضعته في مواجهة المرمى ليودع الكرة بسهولة في الشباك.وقال فينيسيوس جونيور (26 عاما) ‌أمس الاثنين إن جدول ⁠تدريباته المخفض، بالإضافة إلى اهتمام أندية أخرى بضمه ربما ساهما في بدايته البطيئة هذا ‌الموسم مع ريال مدريد، حيث سجل هدفا واحدا فقط وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 ⁠مباراة منذ توقيعه عقدا طويل الأمد مع النادي في أوت الفارط.