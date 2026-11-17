استقبل وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية كوريا بتونس، "لي تاي وون"، لمتابعة المشاريع التي جرى بحثها خلال زيارة الوزير إلى سيول في أكتوبر الماضي حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.وبحث الجانبان سبل تطوير "المستشفى الرقمي" بالتعاون مع مستشفى "بوندانغ" الجامعي الكوري، بما يمكن أطباء المستشفيات الجهوية من استشارة أطباء مختصّين عن بُعد، وتخفيف عناء التنقّل على المرضى. كما ناقشا توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، ومقترح إحداث مركز محاكاة لتدريب الجرّاحين على تقنيات الجراحة الروبوتية.وفي سياق متصل، يزور خبراء المعهد الدولي للقاحات تونس، من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، لإعداد برنامج لتكوين مكوّنين تونسيين في مجال التصنيع البيولوجي ضمن مشروع «تونس بيوهوب»، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية في إنتاج الأدوية البيولوجية.