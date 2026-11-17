تحرك وطني أمام البرلمان للمرشدين والقيمين المعترضين على مناظرة 2021
نفّذ المرشدون والقيمون المعترضون على مناظرة 2021، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تحركاً وطنياً أمام مجلس نواب الشعب، وذلك لـلمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات.
وأكدت عفاف حامدي، الممثلة الوطنية عن ملف المرشدين والقيمين المعترضين على مناظرة 2021، في تصريح لـ"باب نات"، أن تحركهم يأتي للتعبير عن الرفض القاطع لأي مناظرة جديدة قد تفتح الأبواب أمام تجاوزات إضافية، وذلك قبل تسوية وضعيتهم بشكل جذري وعادل يضمن حقوقهم المسلوبة.
تزامن مع مناظرة جديدةوأكدت أن هذا التحرك الوطني ورد تزامناً مع توجه وزارة التربية نحو فتح مناظرة جديدة للعموم خلال شهر جانفي القادم لتوفير 350 خطة بين مرشدين تطبيقيين وقيمين، والحال أن ملفهم لا يزال يكتنفه الغموض.
ودعت محدثتنا رئيس الجمهورية إلى النظر في وضعيتهم، مؤكدة أن المناظرة التي اجتازوها سنة 2021 قد شهدت خروقات وتجاوزات خطيرة أُقرّت رسمياً من طرف لجان التدقيق التي أذن بها رئيس الجمهورية في مفتتح سنة 2024، فضلاً عن التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) التابعة لـرئاسة الحكومة.
ويُضاف إلى ذلك اعترافات جل الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة التربية، وصولاً إلى الوزير الحالي نور الدين النوري، الذي صرّح في وقت سابق تحت قبة البرلمان بصريح العبارة: "اللي المفروض نتعاقدو معاهم قعدو البرا"، وفق تصريح محدثتنا.
وأكدت عفاف حامدي، الممثلة الوطنية عن ملف المرشدين والقيمين المعترضين على مناظرة 2021، في تصريح لـ"باب نات"، أن تحركهم يأتي للتعبير عن الرفض القاطع لأي مناظرة جديدة قد تفتح الأبواب أمام تجاوزات إضافية، وذلك قبل تسوية وضعيتهم بشكل جذري وعادل يضمن حقوقهم المسلوبة.
تزامن مع مناظرة جديدةوأكدت أن هذا التحرك الوطني ورد تزامناً مع توجه وزارة التربية نحو فتح مناظرة جديدة للعموم خلال شهر جانفي القادم لتوفير 350 خطة بين مرشدين تطبيقيين وقيمين، والحال أن ملفهم لا يزال يكتنفه الغموض.
ودعت محدثتنا رئيس الجمهورية إلى النظر في وضعيتهم، مؤكدة أن المناظرة التي اجتازوها سنة 2021 قد شهدت خروقات وتجاوزات خطيرة أُقرّت رسمياً من طرف لجان التدقيق التي أذن بها رئيس الجمهورية في مفتتح سنة 2024، فضلاً عن التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) التابعة لـرئاسة الحكومة.
ويُضاف إلى ذلك اعترافات جل الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة التربية، وصولاً إلى الوزير الحالي نور الدين النوري، الذي صرّح في وقت سابق تحت قبة البرلمان بصريح العبارة: "اللي المفروض نتعاقدو معاهم قعدو البرا"، وفق تصريح محدثتنا.
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