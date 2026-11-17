أدى المدير العام للديوانة ،محمد الهادي سافر زيارة تفقّد ميدانية لعدد من المصالح الديوانية بولاية الكاف، حيث تابع بمعية والي الكاف ،وليد كعبية سير مشروع بناء الإدارة الجهوية للديوانة بالكافوتم التأكيد بالمناسبة ،على ضرورة التنسيق مع مختلف المصالح الجهوية والمركزية للتسريع في إجراءات إسناد الصفقة ،والانطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الآجالكما أدى المدير العام للديوانة زيارة تفقد الى مقر المكتب الجهوي للديوانة بمدينة الكاف، حيث تعرّف على ظروف عمل ضباط وأعوان المكتب ،واطلع بالمناسبة، على تقرير نشاطه خلال الفترة الأخيرة، ومدى تطوّر النتائج المسجلةوحثّ الضبّاط ،والأعوان على مواصلة بذل أقصى الجهود في سبيل حماية الحدود ،وتأمين عمليات المراقبة الديوانية، ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطنيوفي إطار الحرص على الرفع من جودة الخدمات المسداة للمسافرين ،وتحسين ظروف العمل بالمكاتب الديوانية، اطلع المدير العام للديوانة ووالي الكاف على التهيئة الجديدة ،والتحسينات التي أنجزها ديوان المعابر الحدودية البرية لمقر "قباضة" الديوانة بالمعبرالحدودي بساقية سيدي يوسفويعدّ هذا الإنجاز مكسبا للجهة، بما من شأنه المساهمة في تقريب الخدمات لتسوية الوضعيات المالية والقانونية للمسافرين أثناء العبوركما تم الاطلاع أيضا، على التهيئة التي أنجزها ديوان المعابر الحدودية البرية لمقر فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بساقية سيدي يوسف، الى جانب متابعة نشاط مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بالمنطقةوتابع نتائج عمل فرقة مراقبة وتفتيش المسافرين عند دخولهم ومغادرتهم التراب الوطني، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون ،مع السّعي إلى تسريع وتسهيل الإجراءات عند القيام بعمليات المراقبةكما عاين المدير العام للديوانة ،ووالي الكاف بالمناسبة،مشروع تهيئة مستودع الحجز بالمعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الذي يندرج ضمن تطوير بنيته الأساسية لهذا المعبر،حيث يشهد تطورا في حركة العبور من الجانبين التونسي، والجزائري