اختتم البرنامج النموذجي "بي ستارت تونس"، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل وترسيخ روح المبادرة لديهم بعد تكوين 93 شابا وشابة وتأهيل 14 مدربا من 10 ولايات.وتضمن البرنامج تنظيم 23 يوما تكوينيا شملت تكوين المدربين وثلاث دورات تدريبية امتدت كل واحدة منها على ستة أيام.وشارك في الدورة الثالثة من البرنامج طلبة السنة الثانية من الماجستير المهني في هندسة البيئة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وذلك في إطار تعاون مع هذه المؤسسة الجامعية.وتناول التكوين مراحل إعداد المشاريع انطلاقا من تحديد الحاجيات وصولا إلى تقديم أفكار المشاريع مع التركيز على العمل الجماعي وتبادل الآراء وتنمية المهارات اللازمة للمسار المهني.ويندرج البرنامج في إطار المبادرة الخاصة "التشغيل اللائق من أجل انتقال عادل"، ضمن برنامج "الاستثمار من أجل فرص العمل"، التابع للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الذي تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذه.