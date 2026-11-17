27 مركزاً قنصلياً



180 ألفاً و658 جواز سفر



100 تنقل قنصلي و11 وحدة جديدة



40 بعثة من أصل 47 بالمائة



13 ألفاً و310 مواعيد



منصة "دليل"



الترابط البيني مع الهياكل العمومية



الدفع الإلكتروني



عودة نحو 600 مواطن



موسم العودة الصيفية



منصة رقمية لتعليم اللغة العربية



404,150 مليون دينار



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