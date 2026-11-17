وزير الخارجية: ربط 40 بعثة دبلوماسية بمنظومة "القنصلية الرقمية" وتعميم استخراج جوازات السفر إلكترونياً خلال 2027
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج، من خلال تحديث الإدارة القنصلية وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتسريع نسق رقمنة الخدمات.
وأوضح، في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لـلنظر في ميزانية مهمة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم الثلاثاء بـقصر باردو، أن عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج يناهز مليوني مواطن، يقيم أغلبهم بـلدول الأوروبية.
27 مركزاً قنصلياًوأشار إلى أن الشبكة القنصلية التونسية تضم حالياً 27 مركزاً قنصلياً، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلاً عن الأقسام القنصلية بالسفارات التونسية.
180 ألفاً و658 جواز سفروكشف النفطي أن المصالح القنصلية أنجزت، إلى موفى شهر أكتوبر من السنة الجارية، نحو 180 ألفاً و658 جواز سفر، مؤكداً حرص البعثات التي تتوفر لديها وحدات إنتاج على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه.
كما سجلت المصالح القنصلية 461 ألف عملية في مجال الحالة المدنية، إلى جانب 150 ألفاً و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.
100 تنقل قنصلي و11 وحدة جديدةوللتخفيف من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، خاصة خلال موسم الذروة الصيفية، أفاد الوزير بأنه تم تنظيم قرابة 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد خلال السنة الجارية، إلى جانب تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
40 بعثة من أصل 47 بالمائةوأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير الخدمات الرقمية، حيث تم إلى حد الآن ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية" (E-Consulate)، أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع البعثات المعنية، موضحاً أن الوزارة حالياً في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة، على أن يتم تعميمها تدريجياً على المراكز القنصلية خلال سنة 2027.
13 ألفاً و310 مواعيدكما أشار إلى إرساء خدمة حجز المواعيد عن بعد، التي سجلت خلال سنة 2026 نحو 13 ألفاً و310 مواعيد، داعياً التونسيين بالخارج إلى مزيد الإقبال عليها.
وفي ما يتعلق بـمنظومة الخدمات الإدارية بالخارج، أفاد الوزير بأنه تم ربط 62 بعثة، أي بنسبة 72 بالمائة، بـلمنظومة التي تتيح استخراج مضامين الولادة والوفاة والتثبت من صحة رخص السياقة بصفة آنية.
منصة "دليل"كما استكملت الوزارة مساهمتها في إعداد المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية "دليل"، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والمصادقة على محتواها.
الترابط البيني مع الهياكل العموميةويتمثل المحور الثاني في إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية يقوم على تعزيز الترابط البيني مع الهياكل العمومية وتبادل المعطيات إلكترونياً، بما يضع حداً لـمطالبة المواطن بوثائق تتوفر أصلاً لدى مؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، قال النفطي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية على إنجاز مشاريع مشتركة، من بينها منظومة استخراج شهادة التحركات الحدودية إلكترونياً بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإرساء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني.
الدفع الإلكترونيأما المحور الثالث، فهو يتعلق بمواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية، إلى جانب الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني لـلخدمات القنصلية بعدد من البعثات، تمهيداً لـتعميمه تدريجياً.
عودة نحو 600 مواطنوفي الجانب الإنساني والاجتماعي، كشف وزير الخارجية أن المصالح التونسية تجندت لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد عائلاتهم من عدد من بلدان الشرق الأوسط، وذلك على إثر التطورات الأمنية الأخيرة.
موسم العودة الصيفيةوبخصوص موسم العودة الصيفية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، مذكراً بأنه تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع رؤساء البعثات، مع توجيه البعثات لتأمين حصص استمرار وفتح شبابيك الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
منصة رقمية لتعليم اللغة العربيةوفي ما يتعلق بـالمحافظة على ارتباط الأجيال الناشئة من أبناء الجالية بـلوطن، أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة تدريس اللغة العربية، إلى جانب العمل على إرساء منصة رقمية للتعليم عن بعد.
404,150 مليون ديناروتُقدّر الميزانية المخصصة لـلمهمة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 404,150 مليون دينار.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج، وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
وأوضح، في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لـلنظر في ميزانية مهمة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم الثلاثاء بـقصر باردو، أن عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج يناهز مليوني مواطن، يقيم أغلبهم بـلدول الأوروبية.
27 مركزاً قنصلياًوأشار إلى أن الشبكة القنصلية التونسية تضم حالياً 27 مركزاً قنصلياً، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلاً عن الأقسام القنصلية بالسفارات التونسية.
180 ألفاً و658 جواز سفروكشف النفطي أن المصالح القنصلية أنجزت، إلى موفى شهر أكتوبر من السنة الجارية، نحو 180 ألفاً و658 جواز سفر، مؤكداً حرص البعثات التي تتوفر لديها وحدات إنتاج على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه.
كما سجلت المصالح القنصلية 461 ألف عملية في مجال الحالة المدنية، إلى جانب 150 ألفاً و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.
100 تنقل قنصلي و11 وحدة جديدةوللتخفيف من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، خاصة خلال موسم الذروة الصيفية، أفاد الوزير بأنه تم تنظيم قرابة 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد خلال السنة الجارية، إلى جانب تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
40 بعثة من أصل 47 بالمائةوأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير الخدمات الرقمية، حيث تم إلى حد الآن ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية" (E-Consulate)، أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع البعثات المعنية، موضحاً أن الوزارة حالياً في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة، على أن يتم تعميمها تدريجياً على المراكز القنصلية خلال سنة 2027.
13 ألفاً و310 مواعيدكما أشار إلى إرساء خدمة حجز المواعيد عن بعد، التي سجلت خلال سنة 2026 نحو 13 ألفاً و310 مواعيد، داعياً التونسيين بالخارج إلى مزيد الإقبال عليها.
وفي ما يتعلق بـمنظومة الخدمات الإدارية بالخارج، أفاد الوزير بأنه تم ربط 62 بعثة، أي بنسبة 72 بالمائة، بـلمنظومة التي تتيح استخراج مضامين الولادة والوفاة والتثبت من صحة رخص السياقة بصفة آنية.
منصة "دليل"كما استكملت الوزارة مساهمتها في إعداد المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية "دليل"، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والمصادقة على محتواها.
الترابط البيني مع الهياكل العموميةويتمثل المحور الثاني في إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية يقوم على تعزيز الترابط البيني مع الهياكل العمومية وتبادل المعطيات إلكترونياً، بما يضع حداً لـمطالبة المواطن بوثائق تتوفر أصلاً لدى مؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، قال النفطي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية على إنجاز مشاريع مشتركة، من بينها منظومة استخراج شهادة التحركات الحدودية إلكترونياً بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإرساء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني.
الدفع الإلكترونيأما المحور الثالث، فهو يتعلق بمواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية، إلى جانب الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني لـلخدمات القنصلية بعدد من البعثات، تمهيداً لـتعميمه تدريجياً.
عودة نحو 600 مواطنوفي الجانب الإنساني والاجتماعي، كشف وزير الخارجية أن المصالح التونسية تجندت لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد عائلاتهم من عدد من بلدان الشرق الأوسط، وذلك على إثر التطورات الأمنية الأخيرة.
موسم العودة الصيفيةوبخصوص موسم العودة الصيفية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، مذكراً بأنه تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع رؤساء البعثات، مع توجيه البعثات لتأمين حصص استمرار وفتح شبابيك الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
منصة رقمية لتعليم اللغة العربيةوفي ما يتعلق بـالمحافظة على ارتباط الأجيال الناشئة من أبناء الجالية بـلوطن، أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة تدريس اللغة العربية، إلى جانب العمل على إرساء منصة رقمية للتعليم عن بعد.
404,150 مليون ديناروتُقدّر الميزانية المخصصة لـلمهمة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 404,150 مليون دينار.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج، وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
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