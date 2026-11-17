أسباب التراجع



معالجة الأسباب الجذرية



تعبئة الدعم المالي



أفاد، اليوم، بأنّ عمليةفي صفوفقد سجّلت ارتفاعاً منسنةإلىإلى حدود، دون احتسابالتي تتولى مهمتهاوفي رده على تساؤلات نواب، أبرزحرصعلىمعفيما يتعلق بـ، من خلاللمتابعة هذهوتذليلالمتصلة بها.وأكد خلالبـلـ، أنكثّفت جهودفي هذا الاتجاه وسرّعت في، مع العمل على تسهيلوتعبئةلهؤلاء، لافتاً إلى أنّقد شهدخلالمن هذه السنة.وبيّن في هذا الخصوص أن هذاالمسجل فيمرتبط بـأومع بعضمن هذه، فضلاً عن بعضالتي سيتمّ الحرص علىكما شدّد على حرصعلى تحقيقبينوتعزيز، خاصة معباعتبارهملتونس ولهؤلاءوذكّر بـبخصوص هذهالقائمة على طلبلها، من خلال إيجادتتصل بـ، مع احترام كامل لـوحمايةومكافحةكما أوضح أنّتعمل علىخاصة منكـ، لتعزيزفي، لا سيما من خلال دعمالتي تشملبـوأكد في هذا السياق أنتواصلمعلمتابعة، داعياً إلى تعزيزفي تونس ولـلهذه