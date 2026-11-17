أريانة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتبييض الأموال وحجز كميات من "الزطلة" والكوكايين
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، أمس، من القبض على شبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المواد المخدرة وتبييض الأموال، تنشط بين أحياء حي النزهة وحي المستقبل وأريانة العليا.
وجاءت هذه العملية إثر سلسلة من المتابعات الدقيقة والتحريات الميدانية المكثفة التي أثمرت عن تحديد هوية العناصر الرئيسية لـلشبكة الإجرامية وأماكن تحصنهم، ليتم إجراء مداهمات متزامنة ومباغتة لـلأحياء المذكورة، أسفرت عن الإطاحة بالعناصر الضالعة في هذه الأنشطة غير القانونية.
حجز "الزطلة" والكوكايين وميزان إلكترونيوقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية من صفائح القنب الهندي (الزطلة) المجهزة لـلترويج، وكمية هامة من مخدر الكوكايين، وتجهيزات ومعدات تمثلت في وسائل للقص وميزان إلكتروني دقيق يُستعمل في وزن وترويج المخدرات، ومبالغ مالية هامة يُشتبه في أنها عائدات ترويج المخدرات.
وباستشارة النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بـالاحتفاظ بهم.
وجاءت هذه العملية إثر سلسلة من المتابعات الدقيقة والتحريات الميدانية المكثفة التي أثمرت عن تحديد هوية العناصر الرئيسية لـلشبكة الإجرامية وأماكن تحصنهم، ليتم إجراء مداهمات متزامنة ومباغتة لـلأحياء المذكورة، أسفرت عن الإطاحة بالعناصر الضالعة في هذه الأنشطة غير القانونية.
حجز "الزطلة" والكوكايين وميزان إلكترونيوقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية من صفائح القنب الهندي (الزطلة) المجهزة لـلترويج، وكمية هامة من مخدر الكوكايين، وتجهيزات ومعدات تمثلت في وسائل للقص وميزان إلكتروني دقيق يُستعمل في وزن وترويج المخدرات، ومبالغ مالية هامة يُشتبه في أنها عائدات ترويج المخدرات.
وباستشارة النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بـالاحتفاظ بهم.
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