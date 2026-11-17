حمام الأنف: إيقاف 22 شخصاً من جنسيات إفريقية و9 مشغلين بينهم مقاولون وأصحاب مطاعم
تمكنت وحدات فرقة الشرطة العدلية بـمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من إيقاف 22 شخصاً من جنسيات إفريقية يقيمون بطريقة غير شرعية بالبلاد التونسية.
وقد مكّنت التحريات الميدانية المعمقة والأبحاث التي باشرتها الوحدات الأمنية من كشف شبكة من المشغلين لهؤلاء الأجانب، حيث تم إحالة 9 أشخاص من بينهم مقاولون وأصحاب مطاعم ومحلات، بـحالة تقديم على أنظار القضاء، على خلفية تشغيلهم بصفة مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، والإجراءات المعمول بها في مجال تنظيم الشغل والإقامة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
وقد مكّنت التحريات الميدانية المعمقة والأبحاث التي باشرتها الوحدات الأمنية من كشف شبكة من المشغلين لهؤلاء الأجانب، حيث تم إحالة 9 أشخاص من بينهم مقاولون وأصحاب مطاعم ومحلات، بـحالة تقديم على أنظار القضاء، على خلفية تشغيلهم بصفة مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، والإجراءات المعمول بها في مجال تنظيم الشغل والإقامة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
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