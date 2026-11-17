تمكنت وحداتبـمنمنيقيمون بطريقةبالبلاد التونسية.وقد مكّنتالتي باشرتهامن كشفلهؤلاء، حيث تممن بينهم، بـعلى أنظار، على خلفيةبصفةالجاري بها العمل، وفي مجالوقد تم اتخاذ كافةاللازمة في شأن، في انتظارعلى أنظار