افتتاح الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية بتونس بعد انقطاع دام 19 سنة
افتُتحت، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فعاليات الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية (SAPRI 2026) بـقصر المعارض بالكرم، ليعود بذلك هذا الموعد المهني بعد انقطاع دام 19 سنة، إذ انتظمت آخر دورة له سنة 2007.
ويهدف هذا الصالون، الذي ينظمه المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية (CETIME) تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالشراكة مع شركة معرض تونس الدولي، إلى تنشيط المنظومة الصناعية وتعزيز اللقاءات بين أصحاب المشاريع ومؤسسات المناولة والكفاءات الشابة.
نحو 1000 لقاء ثنائيوقال المدير العام للمركز نور الدين القيزاني: "نأمل أن تفضي هذه التظاهرة إلى إبرام صفقات وشراكات في مجال المناولة والتصنيع المشترك، فضلاً عن بلورة أفكار مشاريع لفائدة الطلبة والجامعيين".
وتتضمن فعاليات التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 20 نوفمبر 2026، قرابة 1000 لقاء ثنائي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما تقترح برنامجاً علمياً يضم 26 محاضرة و10 ورشات عمل، بمشاركة خبراء دوليين.
120 عارضاً و14 دولةوتجمع هذه الدورة الجديدة 120 عارضاً موزعين على سبع قرى تُعنى أساساً بـالانتقال الإيكولوجي والصيانة الصناعية والمترولوجيا والمراقبة الصناعية والصناعات الثقيلة. وبالتوازي مع المعرض، الذي يستقطب وفوداً من 14 دولة، يحتوي البرنامج على ثلاثة أحداث رئيسية.
تونس تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للاختبارات غير الإتلافيةويتمثل الحدث الأول في تنظيم الدورة الثامنة للمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية (ACNDT) يومي 18 و19 نوفمبر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة صناعة مسؤولة". وتكتسي هذه التظاهرة رمزية خاصة، باعتبار أن تونس ستتولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية (AFNDT)، خلفاً لـالمغرب.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في تنظيم الدورة الثانية من تظاهرة "MAKEATHON AFRICA By CETIME"، وهي ماراثون تكنولوجي يمتد على 72 ساعة، ويجمع طلبة ومهندسين وباحثين ومؤسسات ناشئة من مختلف البلدان الإفريقية.
ويتمثل الحدث الثالث في تنظيم "الجائزة الكبرى للصيانة"، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات التونسية التي جعلت من الصيانة رافعة لتحسين الأداء.
صادرات القطاع تتجاوز 31 مليار ديناروفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن عودة هذا الصالون لا تمثل مجرد استئناف لتظاهرة مهنية، بل تكتسي أهمية خاصة في مرحلة يشهد فيها القطاع الصناعي العالمي تحولات عميقة.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحتل مكانة محورية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، موضحاً أن صادرات هذا القطاع تجاوزت سنة 2025 قيمة 31 مليار دينار، فيما يوفر أكثر من 180 ألف موطن شغل مباشر.
"الانتقال إلى مستويات أعلى من القيمة المضافة"وقال في هذا الصدد: "إن المحافظة على هذه المكاسب وتطويرها يقتضيان اليوم الانتقال إلى مستويات أعلى من حيث القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المزودين المحليين، وتعزيز القدرات في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع".
شركاء دوليونونوّه الوزير بمشاركة شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وبمساهمة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس (GIZ) والمعهد الاتحادي الألماني للمترولوجيا.
وأعتبر أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات وفتح آفاق أوسع أمام إنجاز مشاريع صناعية وتكنولوجية مشتركة.
ويهدف هذا الصالون، الذي ينظمه المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية (CETIME) تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالشراكة مع شركة معرض تونس الدولي، إلى تنشيط المنظومة الصناعية وتعزيز اللقاءات بين أصحاب المشاريع ومؤسسات المناولة والكفاءات الشابة.
نحو 1000 لقاء ثنائيوقال المدير العام للمركز نور الدين القيزاني: "نأمل أن تفضي هذه التظاهرة إلى إبرام صفقات وشراكات في مجال المناولة والتصنيع المشترك، فضلاً عن بلورة أفكار مشاريع لفائدة الطلبة والجامعيين".
وتتضمن فعاليات التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 20 نوفمبر 2026، قرابة 1000 لقاء ثنائي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما تقترح برنامجاً علمياً يضم 26 محاضرة و10 ورشات عمل، بمشاركة خبراء دوليين.
120 عارضاً و14 دولةوتجمع هذه الدورة الجديدة 120 عارضاً موزعين على سبع قرى تُعنى أساساً بـالانتقال الإيكولوجي والصيانة الصناعية والمترولوجيا والمراقبة الصناعية والصناعات الثقيلة. وبالتوازي مع المعرض، الذي يستقطب وفوداً من 14 دولة، يحتوي البرنامج على ثلاثة أحداث رئيسية.
تونس تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للاختبارات غير الإتلافيةويتمثل الحدث الأول في تنظيم الدورة الثامنة للمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية (ACNDT) يومي 18 و19 نوفمبر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة صناعة مسؤولة". وتكتسي هذه التظاهرة رمزية خاصة، باعتبار أن تونس ستتولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية (AFNDT)، خلفاً لـالمغرب.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في تنظيم الدورة الثانية من تظاهرة "MAKEATHON AFRICA By CETIME"، وهي ماراثون تكنولوجي يمتد على 72 ساعة، ويجمع طلبة ومهندسين وباحثين ومؤسسات ناشئة من مختلف البلدان الإفريقية.
ويتمثل الحدث الثالث في تنظيم "الجائزة الكبرى للصيانة"، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات التونسية التي جعلت من الصيانة رافعة لتحسين الأداء.
صادرات القطاع تتجاوز 31 مليار ديناروفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن عودة هذا الصالون لا تمثل مجرد استئناف لتظاهرة مهنية، بل تكتسي أهمية خاصة في مرحلة يشهد فيها القطاع الصناعي العالمي تحولات عميقة.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحتل مكانة محورية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، موضحاً أن صادرات هذا القطاع تجاوزت سنة 2025 قيمة 31 مليار دينار، فيما يوفر أكثر من 180 ألف موطن شغل مباشر.
"الانتقال إلى مستويات أعلى من القيمة المضافة"وقال في هذا الصدد: "إن المحافظة على هذه المكاسب وتطويرها يقتضيان اليوم الانتقال إلى مستويات أعلى من حيث القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المزودين المحليين، وتعزيز القدرات في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع".
شركاء دوليونونوّه الوزير بمشاركة شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وبمساهمة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس (GIZ) والمعهد الاتحادي الألماني للمترولوجيا.
وأعتبر أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات وفتح آفاق أوسع أمام إنجاز مشاريع صناعية وتكنولوجية مشتركة.
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