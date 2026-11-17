نحو 1000 لقاء ثنائي



120 عارضاً و14 دولة



تونس تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية



صادرات القطاع تتجاوز 31 مليار دينار



"الانتقال إلى مستويات أعلى من القيمة المضافة"



شركاء دوليون



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