أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندسين في ستة اختصاصات للعمل بدولة الكويتوتشمل الاختصاصات المطلوبة، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الأوتوماتيكية وهندسة الكيمياء والهندسة المدنية والهندسة المعماريةويشترط على المترشح أن يكون متحصل على شهادة علمية في الاختصاص المطلوب ولديه خبرة مهنية لا تقل عن 12 سنةودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية عبر الرابط الموجود بصفحتهاوحدّد الوكالة يوم 22 نوفمبر 2026 آخر أجل لقبول الترشحاتوأوضحت الوكالة، أنه في صورة تلقي عدد من الترشحات يفوق عدد الخطط المعروضة، سيتم اعتماد تاريخ ورود الترشحات ضمن معايير اختيار الملفات المقبولة.