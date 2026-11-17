الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب مهندسين للعمل بدولة الكويت
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندسين في ستة اختصاصات للعمل بدولة الكويت
وتشمل الاختصاصات المطلوبة، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الأوتوماتيكية وهندسة الكيمياء والهندسة المدنية والهندسة المعمارية
ويشترط على المترشح أن يكون متحصل على شهادة علمية في الاختصاص المطلوب ولديه خبرة مهنية لا تقل عن 12 سنة
ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية عبر الرابط الموجود بصفحتها
وحدّد الوكالة يوم 22 نوفمبر 2026 آخر أجل لقبول الترشحات
وأوضحت الوكالة، أنه في صورة تلقي عدد من الترشحات يفوق عدد الخطط المعروضة، سيتم اعتماد تاريخ ورود الترشحات ضمن معايير اختيار الملفات المقبولة.
وتشمل الاختصاصات المطلوبة، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الأوتوماتيكية وهندسة الكيمياء والهندسة المدنية والهندسة المعمارية
ويشترط على المترشح أن يكون متحصل على شهادة علمية في الاختصاص المطلوب ولديه خبرة مهنية لا تقل عن 12 سنة
ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية عبر الرابط الموجود بصفحتها
وحدّد الوكالة يوم 22 نوفمبر 2026 آخر أجل لقبول الترشحات
وأوضحت الوكالة، أنه في صورة تلقي عدد من الترشحات يفوق عدد الخطط المعروضة، سيتم اعتماد تاريخ ورود الترشحات ضمن معايير اختيار الملفات المقبولة.
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