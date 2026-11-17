أخفق المنتخب التونسي لكرة القدم في بلوغ الدور الحاسم من تصفيات كأس افريقيا للأمم تحت 23 سنة المقررة بمصر العام القادم والمؤهلة الى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 اثر هزيمته اليوم الثلاثاء أمام مضيفه الغابوني بنتيجة 0 - 1 لحساب اياب الدور الثاني من التصفيات القارية.وجاء هدف فوز المنتخب الغابوني في اللقاء الذي احتضنه ملعب فرانس فيل في الدقيقة 84 عن طريق براد أولونوديا.وكان المنتخب التونسي فاز الخميس الماضي في مباراة الذهاب التي احتضنها الملعب الأولمبي بسوسة بنتيجة 2 - 1، حيث حملت ثنائية نسور قرطاج توقيع أمين الياس قرولر في الدقيقة 31 وريان اللومي في الدقيقة 77، في حين جاء هدف المنتخب الغابوني في الدقيقة 90+3 عن طريق غيدني فينشي.وبفضل الهدف المسجل خارج أرضها في مباراة الذهاب، ضمنت الغابون مكانها في الدور الثالث والأخير حيث ستواجه المتأهل من مباراة الكوت ديفوار وكينيا.يذكر أنّ أبناء ابناء المدرب الوطني انيس بوجلبان قد حسموا التأهل الى الدور الثاني عقب انتصارهم في الدور الاول على المنتخب البنيني ذهابا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي دار بينهما يوم 29 سبتمبر بالملعب الاولمبي بسوسة، قبل ان ينهزموا بهدف دون ردّ خلال لقاء العودة الذي اقيم يوم 5 اكتوبر الماضي بالعاصمة الطوغولية لومي، في حين أعفي المنتخب الغابوني من خوض الدور الأول.