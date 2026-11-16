Nouvelles procédures pour obtenir certains médicaments : le syndicat des pharmaciens met en garde contre des frais supplémentaires et des complications administratives pour les patients

Une décision prise sans concertation préalable



50 dinars de frais, quel que soit le prix du médicament



Un parcours administratif marqué par les déplacements et les délais d’attente



Des médicaments destinés à différentes pathologies, chroniques ou aiguës



L’absence d’une plateforme numérique pour vérifier la disponibilité des médicaments



Le syndicat réclame une concertation et une simplification des procédures



Les nouvelles procédures mises en place pour l’obtention de certains médicaments, concernant notamment les dossiers de « commandes fermes » soumis au visa de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, suscitent des interrogations quant à leurs conséquences pour les patients. Ces mesures prévoient notamment des frais de traitement de, auxquels s’ajoute un droit de timbre fiscal.Intervenant sur les ondes de Diwan FM, dans l’émission « 60 minutes » présentée par Hoda El Ouerghemi, le secrétaire général du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, le Dr Mohamed Salah Kaddouri, a apporté des précisions sur les motivations de ces nouvelles dispositions et leurs modalités d’application. Il estime qu’elles soulèvent des difficultés qui dépassent la seule question financière et concernent également le parcours du patient pour accéder à son traitement ainsi que les conditions de travail des pharmaciens.Mohamed Salah Kaddouri a expliqué que ces nouvelles mesures découlent d’un arrêté du ministre de la Santé, daté du 13 novembre 2026, fixant la liste des prestations assurées par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, ainsi que leurs tarifs, en remplacement du Laboratoire national de contrôle des médicaments.Le syndicat s’est étonné de la publication de cet arrêté sans consultation préalable des structures professionnelles représentant les pharmaciens. Pour Kaddouri, la concertation constitue pourtant un principe essentiel lorsqu’il s’agit de décisions ayant des répercussions directes sur l’activité quotidienne des pharmaciens et sur le droit des patients à accéder à leurs médicaments.Il a rappelé que le syndicat avait l’habitude d’échanger avec les autorités de tutelle sur ce type de dossiers. L’absence de concertation soulève, selon lui, des interrogations d’ordre juridique et met en évidence certaines insuffisances dans la préparation et la mise en œuvre de ces décisions.Le principal point de contestation concerne l’instauration de frais depour le traitement de chaque dossier de commande ferme, auxquels s’ajoute un timbre fiscal deLe responsable syndical a précisé que ces frais ne dépendent ni du prix du médicament ni du nombre de produits figurant sur la commande. Ils sont appliqués au traitement du dossier, qu’il concerne un seul médicament ou plusieurs.Cette mesure risque, selon lui, de peser lourdement sur les patients, d’autant que les médicaments concernés affichent des prix très variables. Certains coûtent moins de 50 dinars, tandis que d’autres ne dépassent même pas les 5 dinars.Un patient pourrait ainsi être amené à débourserpour obtenir un médicament dont le prix ne représente que quelques dinars, a-t-il illustré.Kaddouri a également souligné que ces frais ne sont pas remboursables. Le patient doit donc supporter cette dépense supplémentaire, même lorsque le médicament demandé est peu coûteux.S’agissant de l’application de ces nouvelles procédures, le secrétaire général du syndicat a expliqué que le patient doit lui-même prendre en charge une grande partie des démarches administratives.Il lui faut d’abord essayer de vérifier la disponibilité du médicament, remplir un bon de commande, acheter un timbre fiscal de 5 dinars, puis se rendre à un bureau de poste pour verser les 50 dinars au profit de l’Agence ou présenter un justificatif de virement bancaire.Il doit ensuite réunir le reçu de paiement et les documents requis, avant de déposer son dossier auprès du service compétent de l’Agence. Il lui faut attendre l’obtention de l’autorisation, puis poursuivre les démarches pour se procurer le médicament auprès de la Pharmacie centrale, si celui-ci est disponible.Selon les modalités annoncées, les dossiers doivent être déposés entre 8 heures et 13 heures. Le patient est ensuite appelé à revenir le lendemain pour récupérer l’autorisation.Kaddouri a indiqué que le délai d’attente peut atteindre au moins 24 heures, voire davantage lorsque le médicament n’est pas disponible. Une situation qui soulève des inquiétudes quant à la prise en charge des patients ayant besoin de leur traitement dans des délais courts.Concernant la nature des médicaments soumis à ces procédures, le responsable syndical a précisé qu’ils ne sont pas liés à une seule maladie et ne concernent pas exclusivement les traitements des affections chroniques. Ils couvrent différentes pathologies, aussi bien chroniques qu’aiguës.Il a toutefois insisté sur le fait que ces dispositions concernent uniquement certains médicaments soumis à une commande ferme et à une autorisation de l’Agence, et non l’ensemble des produits habituellement délivrés dans les pharmacies.Il a également souligné que certains de ces médicaments présentent des caractéristiques particulières et sont prescrits dans des conditions spécifiques, ce qui rend parfois difficile leur remplacement par d’autres produits. D’où, selon lui, la nécessité de simplifier les démarches et de garantir leur disponibilité dans les délais nécessaires.Autre difficulté soulevée lors de l’émission : l’absence d’un outil numérique permettant aux pharmaciens et aux patients de vérifier à l’avance la disponibilité d’un médicament, avant d’entamer les démarches administratives et de régler les frais exigés.Kaddouri a révélé que le syndicat avait auparavant travaillé sur un projet de plateforme numérique destiné à centraliser les informations relatives aux médicaments et à en faciliter l’accès, notamment pour les habitants des régions intérieures et éloignées.Ce projet n’est toutefois toujours pas entré en exploitation. Le syndicat, a-t-il précisé, n’a pas reçu d’explications sur les raisons de son blocage.La mise en place d’une telle plateforme permettrait pourtant d’éviter aux patients des déplacements et des démarches administratives qui pourraient, au final, ne pas aboutir à l’obtention du médicament en raison de son indisponibilité.Le secrétaire général du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a insisté sur le fait que la priorité doit être de faciliter l’accès des patients à leurs médicaments et de simplifier les démarches, plutôt que de leur imposer de nouvelles charges financières et administratives.Il estime que l’application de frais fixes de 50 dinars, indépendamment du prix du médicament, pose un problème de proportionnalité entre le coût de la procédure et la valeur du produit demandé. Cette situation risque de pénaliser particulièrement les personnes aux revenus modestes et les patients qui dépendent de médicaments indispensables à leur traitement.En conclusion, Mohamed Salah Kaddouri a souligné l’importance de consulter les structures professionnelles avant toute décision de cette nature. Il a appelé à revoir les procédures en vigueur afin de ne pas compliquer davantage l’accès des patients à leurs traitements et d’améliorer la coordination entre l’Agence, les pharmaciens et les différents intervenants dans le circuit d’approvisionnement en médicaments.