تأييد الحكم بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة ثلاثة أعوام ونصف

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدةمع خطية مالية.وكانت الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن المتهمين من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي والضريبي، مع تسليط خطايا مالية عليهما.