سوسة: إيقاف امرأة بشبهة ممارسة الشعوذة والتحيل على المواطنين

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:26
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، بالتعاون مع أعوان مركز الأمن الوطني بالزاوية، من إيقاف امرأة يشتبه في تورطها في ممارسة الشعوذة والتحيل على المواطنين بمنطقة زاوية سوسة.

ووفق ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم، فقد تم خلال مداهمة منزل المظنون فيها العثور على عدد من الصور الخاصة بمواطنين، إلى جانب صور لوجوه وشخصيات معروفة، فضلا عن حجز مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات تحيل مرتبطة بالشعوذة.


كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز أدوات ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة، إضافة إلى كتابات وطلاسم مختلفة، تم رفعها وحجزها لاستكمال الأبحاث وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.


وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه بها على ذمة التحقيق، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية، إلى جانب تحديد عدد المتضررين من هذه الممارسات.
