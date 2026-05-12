Babnet

القيروان: خطأ في تسليم الجثامين يثير الجدل...عائلة تطالب باسترجاع جثمان ابنها وأخرى ترفص التبادل

سجّل الاثنين 11 ماي، مستسفى ابن الجزار بالقيروان خطأ فادحا في تسليم الجثامين ما أثار جدلا واسعا وفجّر أزمة بين عائلتين واحدة أصيلة مكثر من ولاية سليانة والثانية أصيلة الشراردة من ولاية القيروان توفّي ابنهما في نفس اليوم.

وتسلمت العائلة أصيلة سليانة جثمان العائلة أصيلة الشراردة فيما تسلمت العائلة الثانية جثمان العائلة الأولى وقامت باجراءات الدفن وفق ما نقلته اذاعة صبرة أف أم.


وبعد تفطن العائلة أصيلة سليانة للخطأ في تسليم الجثث طالبت باسترجاع جثمان ابنها الا أن العائلة الأخرى رفضت استخراج الجثمان للقيام بعملية تبادل.


وخلفت الحادثة جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك حيث استنكر النشطاء ما وصفوه استهتار ادارة المستشفى وعلّق ٱخرون بالقول "الحي متعذب والميت متعذب... لا حول ولا قوة الا بالله".
