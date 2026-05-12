فرنسا: ايقاف تونسي يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عملية ارهابية تستهدف متحف اللوفر

أعلن القضاء الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، الاثنين 11 ماي، عن اعتقال شاب تونسي يبلغ من العمر 27 عامًا يقيم بصورة غير نظامية على الأراضي الفرنسية.



ووفق ما نقلته صحيفة "لوموند" فقد تم ايقافه على خلفية اشتباه السلطات في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر الباريسي وأفرادا من الجالية اليهودية.