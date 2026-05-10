JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:03 Tunis

التمديد في الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال ماهر شعبان أربعة أشهر إضافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 10:32 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اعلام رجل الأعمال ماهر شعبان بقرار التمديد في ايقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية أولى وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بارشاء موظف عمومي والارتشاء والباعث على ذلك.

ويجدر التذكير بأن رجل الأعمال ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى منشورة في حقه بعضها لازالت في الطور التحقيقي واخرى صادرة بشأنها أحكام قضائية سجنية وبالخطايا المالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329004

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
35°-18
30°-17
28°-18
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>