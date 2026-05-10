التمديد في الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال ماهر شعبان أربعة أشهر إضافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>

تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اعلام رجل الأعمال ماهر شعبان بقرار التمديد في ايقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية أولى وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بارشاء موظف عمومي والارتشاء والباعث على ذلك.



ويجدر التذكير بأن رجل الأعمال ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى منشورة في حقه بعضها لازالت في الطور التحقيقي واخرى صادرة بشأنها أحكام قضائية سجنية وبالخطايا المالية.