الجبل الأحمر: محاصرة مجرم خطير محل 33 منشور تفتيش

تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران أول أمس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير بجهة الجبل الأحمر ، محل 33 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل السرقة والسلب باستعمال اسلحة بيضاء والاعتداء بالعنف وتكوين وفاق إجرامي .

وقد تم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لاحالته على القضاء...

