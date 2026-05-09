الإعدام شنقا لقاتل الطفل هارون

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mahkama.jpg>

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمس بالإعدام شنقا في حق قاتل الطفل هارون .

يذكر انه تم قتل الطفل هارون الذيبي البالغ من العمر 4 سنوات خلال شهر مارس من سنة 2025، على يد أحد أقاربه، الموقوف في القضية.