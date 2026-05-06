هذا الأسبوع محكمة الاستئناف بتونس تعيد النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

قررت محكمة الاستئناف بتونس تعيين اولى جلسات النظر في قضية وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي يوم الجمعة 8 ماي 2026 امام الدائرة الجنائية 23 لدى محكمة الاستئناف بتونس.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا حضوريا بسجن كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي مدة أربعة أعوام لكل واحد منهما، والسجن مدة عامين اثنين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لكل من وكيل عام سابق ومتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.كما كانت الدائرة الجنائية الابتدائية، قررت التشطيب على اسم وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي من ملف القضية اثر طعنه بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالته على أنظار الدائرة الجنائية.وتولى المتهمون استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، وفي المقابل طعنت النيابة العمومية بدورها بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي طالبة اعتبار ماهو منسوب الى المتهمين من قبيل القتل العمد والمشاركة في ذلك.