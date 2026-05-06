خبير أمني: شحنة ال45 طنا من الكوكايين كانت تستهدف المنطقة المغاربية والشرق الأوسط

“مسار جديد” عبر ليبيا



“الظاهرة لم تعد لها حدود”



تحذير من اتساع التهديد في المنطقة



أكد الخبير الأمني علي الزرمديني أن السفينة المحملة بما بين، والتي تم اعتراضها قبالة جزر الكناري في طريقها إلى بنغازي الليبية، تكشف عن “مسلك جديد وخطير” لتهريب المخدرات نحو المنطقة المغاربية والشرق الأوسط.وكان الحرس المدني الإسباني أعلن عن إيقاف السفينة “أركونيان”، القادمة من سيراليون، في عملية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسبانيا، مع توقيف نحو 20 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية لتهريب المخدرات.وأوضح الزرمديني، خلال مداخلة إذاعية، أن شبكات التهريب القادمة من أمريكا اللاتينية كانت تعتمد تقليديا على مسالك تمر عبر غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، قبل التوجه نحو أوروبا أو الشرق الأوسط، غير أن الوجهة الجديدة نحو بنغازي تمثل تطورا لافتا في طرق التهريب الدولية.وأشار إلى أن هذه الشحنة الضخمة كان يمكن أن يتم توزيع جزء منها داخل الأراضي الليبية، فيما كانت كميات أخرى ستتجه نحو دول الجوار المغاربي، إضافة إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي.وشدد الخبير الأمني على أن تجارة المخدرات أصبحت تقودها شبكات “مافيوزية منظمة” تمتلك إمكانيات مالية ولوجستية ضخمة، موضحا أن عمليات نقل كميات بهذا الحجم تتم عبر منظومات معقدة تشمل وسائل نقل بحرية وتجهيزات حماية وحتى أسلحة مرافقة.وأضاف أن قيمة الشحنة المحجوزة تقدر بـ”مليارات الدولارات”، مؤكدا أن شبكات التهريب تستهدف بالأساس فئة الشباب، بهدف خلق “حريف دائم” وإغراق المجتمعات في الإدمان والجريمة المنظمة.واعتبر الزرمديني أن تنامي عمليات التهريب في المنطقة المغاربية يستوجب مزيدا من اليقظة والتنسيق الأمني، خاصة مع توسع نفوذ شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات واعتمادها على مسارات جديدة عبر البحر الأبيض المتوسط.