هذا ما قررته الدائرة الاستعجالية في قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اثر الجلسة للنظر في طلب هيئة الدفاع باحالة الملف على أنظار النيابة العمومية.ونظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء في القضية الاستعجالية المرفوعة من طرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمتعلقة بطلب الرجوع في قرار تعليق نشاطها مدة شهر واحد.وأثناء الترافع أشار فريق الدفاع عن الرابطة الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلب تعليق نشاط الرابطة، في حق الكاتب العام للحكومة، في حين أن خطة كاتب عام الحكومة " شاغرة" منذ سنة 2023 ، وطالبوا باحالة الملف الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.وقررت الدائرة الاستعجالية حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب هيئة الدفاع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان