Babnet

المترشحون لامتحان بكالوريا 2026 يجتازون بداية من يوم الأربعاء اختبارات البكالوريا التجريبية ( البكالوريا البيضاء)

خوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصّة، بداية من يوم غد الأربعاء 6 ماي الجاري، البكالوريا البيضاء (امتحان تجريبي)، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتُجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 7 و8 و 11 و12 و13 ماي الجاري، بحسب الروزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد .

وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ، وإلى قياس جاهزيتهم، والتعود على الروزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، 10 جوان القادم، حسب روزنامة وزارة التربية.


ويجتاز المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 ماي و 23 ماي 2026، بعد أن اجتاز 151 ألفًا و720 مترشحًا، منهم امتحانات الباك سبور (التربية البدنية) من 13 إلى 25 أفريل 2026. ويشار إلى أن عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ 3404 مترشحا.


وسيتمّ الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 1و 2 جويلية 2026، ليتمّ الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026.
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:13
16:03
12:23
05:21
03:43
الرطــوبة:
% 64
الــرياح:
1.54 كم/س
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
25°-17
25°-16
23°-16
27°-16
30°-16
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/05)     2736,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/05)   28109 MDT
Indicateurs monétaires et financiers quotidiens
