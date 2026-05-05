ترامب يجدد هجومه على البابا ليو قبيل زيارة روبيو إلى الفاتيكان

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء هجومه على البابا ليو الرابع عشر قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع.واتهم ترامب ليو بـ"تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر"، وذلك في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية السياسي المحافظ هيو هيويت. وقال إن ليو يعتقد على ما يبدو أنه "لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا".وقد أعرب ليو كثيرا عن معارضته لحرب إيران ودعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار.ومن المتوقع أن يحاول روبيو، وهو كاثوليكي، تخفيف التوترات بين ترامب وليو المولود في الولايات المتحدة خلال زيارته التي تبدأ الخميس.يذكر أن ترامب أثار غضب قاعدته السياسية في وقت سابق من الشهر الماضي بنشره صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره كشبيه للمسيح، قبل أن يحذفها ويدعي أنها تظهره كطبيب، ثم أعاد نشر صورة أخرى مماثلة له وهو يحتضن المسيح.وتصاعد الخلاف بعد أن انتقد البابا ليو الرابع عشر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث هاجمه ترامب مباشرة على منصة "تروث سوشيال" ووصفه بأنه "ضعيف في الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية"، وحثه على التركيز على دوره الديني بدلا من السياسي.