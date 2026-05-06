ضبط سفينة تحمل ما بين 30 و45 ألف كغم من الكوكايين كانت متجهة إلى بنغازي

أفاد الحرس المدني الإسباني بضبط سفينة في المياه الدولية قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، محملة بكميات كبيرة من الكوكايين، كانت في طريقها إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا.وأوضح الحرس المدني، في تصريحات لوسائل إعلام بينها "ليبيا الأحرار"، أن السفينة التي تحمل اسم "أركونيان" غادرت سيراليون في 22 أفريل الماضي متجهة إلى ليبيا، قبل اعتراضها ضمن عملية أمنية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.وأسفرت العملية، التي نفذت يوم الجمعة، عن توقيف نحو 20 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فيما قدرت مصادر أمنية كمية الكوكايين المضبوطة بما يتراوح بين 30 و45 ألف كيلوغرام، ووصفتها بأنها ضربة تاريخية لشبكات تهريب المخدرات.وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن العملية تعد واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى استمرار الجهود لمكافحة شبكات التهريب عبر البحر.وبينت التحقيقات الأولية أن السفينة كانت جزءا من شبكة تهريب دولية تعتمد على نقل الشحنات عبر المحيط الأطلسي، مع احتمال إعادة توزيعها لاحقا باستخدام سفن أصغر نحو أوروبا.وأشار الحرس المدني إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وتخضع لسرية قضائية بأمر من المحكمة الوطنية الإسبانية، مما يحد من الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.وتأتي هذه العملية بعد أشهر من ضبط نحو 10 أطنان من الكوكايين في عملية بحرية مماثلة خلال جانفي الماضي، في إطار تصاعد جهود إسبانيا لمكافحة تهريب المخدرات دوليا.