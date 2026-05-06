شرطة لندن تعلن تشكيل وحدة أمنية خاصة لحماية اليهود
أعلنت شرطة لندن اليوم الأربعاء تشكيل وحدة أمنية متخصصة لحماية اليهود، تحت اسم "فريق حماية المجتمع"، وسط تصاعد حوادث معاداة السامية في بريطانيا.
وتضم الوحدة 100 شرطي إضافي في البداية، لتعزيز الدوريات حول الكنس والمدارس والمراكز اليهودية، كجزء من جهود مكافحة ما يسمى بـ"وباء معاداة السامية".
ويأتي القرار بعد سلسلة هجمات حديثة، بما فيها طعن رجلين يهوديين في غولدرز غرين شمال لندن، وإضرام حرائق متعمدة في مواقع يهودية، مع تمويل حكومي بـ34 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية.
ودعا مفوض الشرطة مارك رولي إلى هذه الخطوة، مشددا على ضرورة "موارد دائمة" لتطمين الجاليات، في ظل ارتفاع الجرائم الكراهية منذ أحداث أكتوبر 2023.
