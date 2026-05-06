برج الوزير: الاطاحة بامرأة أجنبية متورطة في ترويج الأقراص المخدرة وتهريب أدوية

نجح أعوان مركز الاستمرار ببرج الوزير، في تفكيك مخطط نوعي لترويج وتهريب المواد المخدرة، أسفر عن إلقاء القبض على امرأة من دول جنوب الصحراء، تورطت في نشاط إجرامي عابر للحدود انطلاقاً من الأراضي التونسية.وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وعملية مداهمة ناجحة، تمكنت الوحدات الأمنية من ضبط المشتبه بها وبحوزتها كميات هامة من المواد المحظورة تمثلت في 1290 قرصاً مخدراً من أنواع مختلفة و56 حقنة جاهزة للاستعمال وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة الخاصة بـ الحمل والتوليد.وكشفت التحقيقات الأولية عن أسلوب إجرامي "غير تقليدي" كانت تعتمده الموقوفة؛ حيث تبين أنها تتخصص في تجميع هذه الأدوية والمواد المخدرة وتنسق لإرسالها على مراحل إلى بلدها الأصلي .وكانت المشتبه بها تستغل المسافرين المندرجين ضمن برنامج "العودة الطوعية" الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، حيث تقوم بتسليمهم الشحنات كأمتعة شخصية لبيعها لاحقاً في دولتها، بعيداً عن أعين الرقابة التقليدية.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة ومباشرة الأبحاث في شأنها بتهمة "مسك وترويج مواد مخدرة وتهريب أدوية"، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة.تعكس هذه العملية اليقظة الأمنية العالية في التصدي لظواهر الجريمة المستحدثة التي تستغل البرامج الإنسانية لتنفيذ مآرب إجرامية.