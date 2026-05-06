وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جديد لجمهورية الصومال بتونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء في مقرّ الوزارة، يوسف أحمد حسن، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لجمهورية الصومال الفدرالية بتونس مع الإقامة بالجزائر.وأكد الوزير بالمناسبة على عراقة العلاقات الأخوية التونسية الصومالية، مبرزا الحرص على دعم التعاون القائم بين البلدين، لاسيما في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني، وتطويره ليشمل مجالات حيوية أخرى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.وجدد تضامن تونس مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين بربوعها وتأكيد رفضها لأي إجراء يمسّ من وحدة وسلامة أرض الصومال، وفقا للقرارات التي صدرت تباعا عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.ومن جانبه، أكد السفير الصومالي عزمه على الإسهام في تطوير العلاقات الأخوية التونسية الصومالية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب خدمةً لمصالح البلدين، معربا عن تقدير بلاده لمواقف تونس الداعمة لوحدة وأمن جمهورية الصومال والحفاظ على مقدّرات شعبها.