تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني إلى موعد لاحق خلال ماي الجاري

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 11:05
      
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني الى موعد لاحق خلال شهر ماي الجاري.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة سنية الدهماني بحالة سراح على ذمة هذه القضية لمحاكمتها امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في علاقة بتصريحات ادلت بها في علاقة بملف السجون في تونس.

ويذكر ان سنية الدهماني تم الافراج عنها خلال شهر نوفمبر الماضي بمقتضى قرار بالسراح الشرطي... وحوكمت استئنافيا في احدى القضايا المنشورة في حقها بعام ونصف سجنا...
