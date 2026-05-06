رئاسة الحكومة تفتح مناظرة خارجية لانتداب مراقبين مساعدين بهيئة مراقبي الدولة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن رئاسة الحكومة التونسية يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة.وينص القرار، الممضى من قبل سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، على أن فتح المناظرة يتم بقرار يحدد عدد الخطط المعروضة للتناظر وآجال الترشحات وتاريخ ومكان إجراء الاختبارات.تُفتح المناظرة للمترشحين المتحصلين على:* شهادة الدكتوراه* أو الماجستيرفي اختصاصات:* الحقوق* الاقتصاد* التصرف* المحاسبةأو الشهادات المعادلة لها.كما اشترط القرار بالنسبة للمتحصلين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، توفر خبرة مهنية لا تقل عنبمكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.تجرى المناظرة على مرحلتين:1.2.أمام لجنة مختصة لتقييم الكفاءات العلمية والخبرة المهنيةوسيتم احتساب النتائج النهائية وفق ضوارب مضبوطة:* ضارب 1 لتقييم الملف* ضارب 2 للمحادثة الشفاهيةيتعين على المترشح تقديم:* مطلب ترشح* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية* قرار المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أو الخاصة* سيرة ذاتية مفصلة* شهادات الخبرة المهنية عند الاقتضاء* وثيقة تثبت أداء خدمات مدنية أو التسجيل بمكتب التشغيل لمن تجاوز السن القصوىيُطلب من الناجحين:* بطاقة عدد 3* مضمون ولادة* شهادة طبية تثبت السلامة البدنية والذهنيةعلى ألا يتجاوز تاريخ استخراج هذه الوثائق ثلاثة أشهر.يتم إرسال ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة بساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة.