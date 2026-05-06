رئاسة الحكومة تفتح مناظرة خارجية لانتداب مراقبين مساعدين بهيئة مراقبي الدولة

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 08:52
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن رئاسة الحكومة التونسية يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة.

وينص القرار، الممضى من قبل سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، على أن فتح المناظرة يتم بقرار يحدد عدد الخطط المعروضة للتناظر وآجال الترشحات وتاريخ ومكان إجراء الاختبارات.


الاختصاصات المطلوبة

تُفتح المناظرة للمترشحين المتحصلين على:


* شهادة الدكتوراه
* أو الماجستير

في اختصاصات:

* الحقوق
* الاقتصاد
* التصرف
* المحاسبة
أو الشهادات المعادلة لها.

كما اشترط القرار بالنسبة للمتحصلين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، توفر خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات بمكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

مراحل المناظرة

تجرى المناظرة على مرحلتين:

1. تقييم ملفات الترشح
2. محادثة شفاهية أمام لجنة مختصة لتقييم الكفاءات العلمية والخبرة المهنية

وسيتم احتساب النتائج النهائية وفق ضوارب مضبوطة:

* ضارب 1 لتقييم الملف
* ضارب 2 للمحادثة الشفاهية

الوثائق المطلوبة

عند الترشح

يتعين على المترشح تقديم:

* مطلب ترشح
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية
* قرار المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أو الخاصة
* سيرة ذاتية مفصلة
* شهادات الخبرة المهنية عند الاقتضاء
* وثيقة تثبت أداء خدمات مدنية أو التسجيل بمكتب التشغيل لمن تجاوز السن القصوى

بعد النجاح وقبل التعيين

يُطلب من الناجحين:

* بطاقة عدد 3
* مضمون ولادة
* شهادة طبية تثبت السلامة البدنية والذهنية

على ألا يتجاوز تاريخ استخراج هذه الوثائق ثلاثة أشهر.

يتم إرسال ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة بساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة.
