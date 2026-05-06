Babnet

مركز "إفادة" يصدر نسخة محينة من الدليل العملي لجباية وحوكمة الجمعيات

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 11:15
      
أصدر، مركز الإعلام والتوجيه والتوثيق والدارسات حول الجمعيات "إفادة"، نسخة محينة من "الدليل العملي لجباية وحوكمة الجمعيات"، وذلك في إطار جهوده الرامية لدعم قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتطوير آليات التسيير داخل النسيج الجمعياتي.

وذكر المركز أن إعادة إصدار هذا الدليل تهدف بالأساس إلى تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير نظم الحوكمة بما يضمن استجابة الجمعيات للمتطلبات القانونية والإدارية المعمول بها في تونس.


ويتضمن الدليل الجديد جملة من التوضيحات التي تبسط الإجراءات الإدارية والمالية مع تسهيل عملية الولوج إلى الفضاءات المفتوحة المتاحة عبر توفير روابط تفاعلية ضمن النسخة الإلكترونية، مما يتيح للمسيرين الوصول المباشر إلى النماذج والمنصات الرسمية.


ويغطي الدليل المحين باقة متنوعة من المحاور الجوهرية التي تمس صلب العمل الجمعياتي، ومن أبرزها الأنظمة والالتزامات الجبائية بتوضيح الواجبات الضريبية الخاصة بالجمعيات والامتيازات المتاحة لها وكذلك التصرف الإداري والمالي والمحاسبي من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم السجلات المالية وضمان سلامة التصرف في الموارد.

كما يتضمن الدليل مسألة الامتثال القانوني ويشمل إجراءات التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات والالتزام بنظام التغطية الاجتماعية للأجراء علاوة على الحوكمة الرشيدة من خلال تفصيل عملية تقسيم المهام بين أعضاء الهيئة المديرة لضمان نجاعة الأداء.

كما خصص الدليل حيزا هاما لمحور مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، تماشيا مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.

ودعا مركز "إفادة" كافة القائمين على الجمعيات والمهتمين بالشأن الجمعياتي إلى تحميل النسخة الإلكترونية من الدليل عبر موقعه الرسمي (www.ifeda.org.tn)، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الجمعيات في فهم النصوص التشريعية وتطبيقها على أرض الواقع.
